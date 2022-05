VIDEO | En tanguita y sin sostén, Maripily Rivera muestra sus encantos recostada en una cama

Sigue la ola de escándalos de la actriz Amber Heard, y en esta oportunidad se trata de la acusación que enfrenta por presuntamente estarse drogando en uno de los juicios, que está atravesando tras la demanda de su exesposo, el productor Johnny Depp.

En las redes sociales circula un video de la también modelo estadounidense donde se le ve que se pasa un pañuelo por la nariz, lo que podría ser para limpiar una presunta congestión nasal producto de todo lo que ya había llorado. Sin embargo, otros consideran que de la manera como respiró al pasarse un pañito por esa zona fue un poco extraña.

Algunos usuarios de diversas plataformas comentaron que parece ser que ella estaba aspirando cocaína. La conclusión fue sacada luego que tapara uno de sus orificios nasales mientras con el otro no ocurrió lo mismo.

Necesitamos el VAR , esto de Amber Heard que es? 🙄👇 pic.twitter.com/dJnAsNsIVU — J. M A R T I N E Z 🇪🇸 (@Gmar791) May 6, 2022

El pasado jueves cuando la actriz dijo presente en el juicio, contó otra aterradora historia en la que comentó que sufrió de abuso sexual nada más y nada menos que presuntamente por el protagonista de ‘Piratas del Caribe’, donde dijo que él la penetró con una botella.

“Recuerdo que no quería moverme porque no sabía si estaba rota. Solo recuerdo haber pensado: ‘Por favor, espero que no esté rota’”, fueron parte de sus declaraciones al subir al estrado.

Será el 16 de mayo cuando reanuden el juicio. Las medidas de este procedimiento legal son bastante estrictas por lo cual evitan a toda costa que ambos se crucen en el camino.

Según reveló TMZ, el recorrido de ingreso y salida de la corte donde se está llevando a cabo este juicio, son planificados por agentes de la justicia, y que además reciben la colaboración de un grupo de seguridad privado de ambas partes. El objetivo es que bajo ninguna circunstancia se vean frente a frente.

Esta batalla legal que están atravesando los actores no deja de sorprende con cada juicio, pues está siendo uno de los más controversiales en la historia del mundo del entretenimiento. En cada presentación, cada uno termina haciendo revelaciones unas más perturbadoras que otras, y aún se desconoce cuándo podría llegar a su fin.