VIDEO | Denuncian que Shakira maltrata a sus empleados, no deja que la vean a los ojos

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas a nivel mundial, pero ese ángel que tiene en el escenario, al parecer no lo goza entre sus colaboradores, ya que una extrabajadora de la cantante colombiana, identificada como Cristina Cárdenas denunció que la artista maltrata a sus empleados, que incluso no deja que la vean a los ojos.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, declaró Cristina Cárdenas, en exclusiva al programa “Socialité” de Telecinco de España.

La noticia corrió como pólvora en la prensa de espectáculos y puso a Shakira en el ojo del huracán por las fuertes declaraciones en su contra.

Aunque las declaraciones las dio al medio español, los audios también fueron difundidos en el programa de espectáculos Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Asegura exempleada que Shakira es difícil de tratar

En el material se escucha a Cristina Cárdenas, quien trabajó con Shakira como coordinadora de extras para algunos videos, revelar detalles de la actitud que suele tener la colombiana con sus empleados, y no es la mejor.

Cristina aseguró que Shakira no es buena persona como aparenta ser, dijo que la intérprete de “La Loba” es difícil de tratar, ya que el personal tiene prohibido tratar directamente con ella.

La exempleada aseguró que la cantante colombiana de 45 años tiene una mala actitud y que hasta ha llegado a retrasar los proyectos, por su comportamiento arrogante.

“Es mandona”

“¡Ella es mandona! Un ‘spot’ de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17″, declaró Cristina Cárdenas.

La exempleada aseguró que Shakira saca arbitrariamente a las personas de las grabaciones, principalmente si destacan más que ella.

Saca a personal de las grabaciones

“Desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella… el equipo se desespera”, declaró Cristina Cárdenas en entrevista exclusiva al medio español antes citado.

“Hay que voltearse cuando ella pasa, que nadie puede tener un móvil ni sacarle una foto y que si aparece una chica más exuberante que ella, la echa del rodaje”, aseguró la exempleada de Shakira.

Hasta el momento la cantante colombiana no se ha pronunciado al respecto.