Kim Kardashian roba miradas modelando una blusa y tanga color nude de su línea Skims

La cantante Nattia Natasha el pasado martes tomó la determinación de romper el silencio en el que estaba sumergida luego que la hubiesen acusado de supuestamente haberle sido infiel a Raphy Pina, quien además es el padre de su pequeña Vida Isabelle.

La dominicana supera los 36 millones de seguidores de la red social de la camarita, plataforma donde compartió un contundente mensaje sobre la situación que viene atravesando desde hace algunos días, y es que se filtró una foto de ella sin ropa, así como también una conversación con un audio dedicado a un hombre.

La madre de Vida Isabelle posó de una manera muy sensual con el cabello suelto, mientras que en una de sus manos llevó una copa y en la otra salía sosteniendo un celular. Sin duda su abdomen plano se llevó todas las miradas, al tiempo que ella tenía puesto un sensual traje de baño y un top blanco.

“¿Chantajearme por una foto? Somos más los 😇 que los 🤬. Mejor la hago famosa. El jueves les cuento. Ahora te digo YO, #NOPARE”, fue el mensaje que acompañó la sensual imagen.

Sus seguidores de la aplicación no dudaron en enviarle un mensaje, y es que varios de ellos creen que toda esa información fue completamente falsa y que todo se trata de una presunta estrategia de marketing para anunciar el lanzamiento de su nueva canción.

“Yo sabía que eso de los supuestos cuernos fue puro marketing para nueva música en camino”, “La reina del marketing”, “Preparen motores que volvió la Natti que viene a destronar a muchas”, “La mejor voz femenina para mí para que no venga a estar opinando lo que no es”, “En muchas ocasiones hay alguien que no le gusta ver la felicidad y el éxito en cara ajena“, “Jajajaja ya sabíamos que era marketing nomas para la nueva canción jajajaja”, “No van a soportar”, “A la mujer de un amigo se la están… ACONSEJANDO cantando”, “Natti mi amor no necesitas darles explicaciones a NADIE. Pero me gusta el chisme, sí estaré esperando el jueves”, fueron algunas de las reacciones que colgaron en el post.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...