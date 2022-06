Shakira y Piqué se separan producto de una infidelidad tras 12 años de matrimonio

Foto: Cortesía

Todo parece indicar que Gerard Piqué y Shakira pasan por una crisis sentimental. Según reseña El Periódico en su página web, el futbolista del Barcelona le fue infiel a la cantante colombiana, así que su separación sería un hecho.

Una muestra de esto es que, desde hace varias semanas, Piqué vive solo en su antiguo piso de la calle Muntaner, en Barcelona. Y es que Shakira sería conocedora de la deslealtad y “pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, reseña el medio digital.

De acuerdo con las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en Mamarazzis, el central catalán no solo pasa días y noche en su departamento de soltero, sino que también “está desatado de fiesta”, junto con su compañero Riqui Puig.

🔴🔴Exclusiva de 'Mamarazzis': "Shakira ha pillado a Piqué con otra"



➡@Laura__Fa y @lorena_vazquez desvelan todos los detalles de la crisis sentimental que viven el jugador del Barça y la cantante https://t.co/QT0vi2qFW4 — El Periódico (@elperiodico) June 1, 2022

En este sentido, a los amigos de Piqué les parecía extraño que el jugador se acostara a las 2 y 3 de la madrugada; tomando en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento con el equipo. “La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más”, dijo Fa.

Otra pista sobre esta supuesta ruptura sería la letra de “Te Felicito”, el single que sacó Shakira con Rauw Alejandro en abril pasado. Se trata de un repertorio de reproches, aunque que nadie interpretó como un dardo al padre de sus hijos.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice la letra de la canción.