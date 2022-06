Residente entró a la pelea de J Balvin y Christian Nodal y dice ‘échale limón con sal’

Residente no se quedó atrás y se unió a la nueva polémica protagonizada por J Balvin y por Christian Nodal. El rapero boricua reaccionó luego de que el colombiano publicara una imagen comparando su look y el del ex novio de Belinda, quien recientemente se lo cambió, y se desataran comentarios de parte y parte.

Residente subió en las historias de su cuentas de Instagram un video, grabando diferentes gorras con la letra R, como su logo, y en el escucha el tema ‘Limón con sal’ de Christian Nodal. El boricua le hizo mención al cantante mexicano y le puso un salero y un limón para acompañar el audiovisual. Este video fue compartido por Nodal en su perfil de Instagram en medio de todas las respuestas que le dio a J Balvin. Incluso, el mexicano mencionó a Residente en el discurso que ofreció como respuesta al post hecho por el colombiano.

Las respuesta de Nodal tras la publicación hecha por J Balvin se dio a través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram: “Miren mi gente, este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan burla de mí. Donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mier… muy fea que viví. ¿Entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas. Hay que usar las redes bien”.

Esto lo dijo antes de entrar a grabar un tema que le dedicará al colombiano, tal como hace unos meses lo hizo Residente en su recordada sesión junto al productor argentino Bizarrap.

J Balvin aseguró que su publicación había sido a modo de broma: “Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto, estamos bonitos los dos, o yo no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro, la persona lo toma mal ya eso es ya problema de él. Uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles. Entonces nada. Si va a sacar la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado”.