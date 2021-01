¿Quién es mejor? Fans comparan a Karol G con Freddie Mercury; las redes explotan

Ricky Martin generó revuelo en las redes sociales, ahora no por sus picantes imágenes mostrando su escultural cuerpo, sino por compartir el radical cambio de look que se hizo solo porque estaba aburrido y el cual dividió opiniones.

Pues la respuesta de los fans surgió de inmediato. Reflejando que a unos no logró convencerlos, mientras que otros le aplaudieron que se arriesgara: “Increíble”, “Lo siento, no me gusta”, “Lo amo”, “¿Por qué nos haces esto?”, “Mira qué hermosura”, “Te ves mucho mejor con tu color natural”, “Ricky=vino, cada día mejor”, entre otros mensajes que le fueron dejando al artista.

Ver Foto Acá.

Pero, ¿qué fue lo que se hizo?

Bastaron unos cuantos minutos para que la publicación del puertorriqueño sumara más de medio millón de likes de sus casi 15 millones de followers en la plataforma y el sinfín de comentarios que recibió por su atrevimiento.

“When bored, bleach”, en español: ‘Cuando te aburras, decolora’. Escribió el cantante en su posteo de Instagram junto a la selfie que muestra su barba completamente teñida en rubio y que generó el debate de opiniones en su red.

Sin duda fue ese el único mensaje que dejó Ricky con su postal y dio cátedra de cómo renovar tu apariencia a cualquier edad sin importar el la opinión de los demás. Pues recordemos que el cantante recién cumplió 49 años y la verdad es que luce mejor que nunca.

Ver nuevo look Acá.