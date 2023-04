Hija de Carlos Vives, se quita toda la ropa y paraliza a seguidores

La muerte de Julián Figueroa conmocionó al mundo del espectáculo y a todos quienes lo admiraban. Su madre Maribel Guardia y su esposa Ime Garza decidieron cremar el cuerpo del cantante mexicano y una nueva situación envuelve al lugar donde se llevó a cabo.

En medio de todo el dolor por la muerte del cantante parece ser que la funeraria donde decidieron llevar a cabo la cremación habría tomado fotos y videos del cuerpo de Julián Figueroa, motivo por el cual se esperaría que Maribel Guardia tome acciones legales en contra del lugar. Así lo habría informado su abogado, detallaron desde un programa matutino de Telemundo.

Hasta el momento no hay confirmación oficial de que la actriz costarricense vaya en efecto a emprender acciones legales en contra de la funeraria.

Maribel Guardia decidió cremar el cuerpo de su único hijo y confesó el motivo por el que lo hizo de esa manera: “No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián cuando murió su papá sufrió muchísimo con que lo tuvieran de arriba para abajo. Siempre me dijo yo no pude llorar bien a mi papá y cuando murió Imelda y yo decidimos que mejor lo íbamos a cremar para que también el bebé no viera su cadáver porque iba a ser bien traumático para él”, dijo la actriz desde las afueras de su casa en Jardines de Pedregal al dar sus primeras, y hasta ahora únicas, declaraciones tras la muerte de su hijo.

En esas mismas declaraciones Maribel Guardia envió un conmovedor mensaje a las personas que la han apoyado en este momento tan doloroso por el que ha pasado.

“Le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga y los guarde en la palma de su mano”.

