Fallece la estrella de «Tarzán», Roy Ely, a los 86 años

El mundo del heavy metal ha perdido a una de sus voces más emblemáticas. Paul Di’Anno, conocido por ser el primer vocalista de la legendaria banda Iron Maiden, falleció el 21 de octubre de 2024, a los 66 años. La noticia fue confirmada por su familia y el sello discográfico Conquest Music, que expresó su dolor en un comunicado oficial.

En la mañana del 21 de octubre, Conquest Music emitió un mensaje en el que se leía: “En nombre de su familia, lamentamos confirmar la muerte de Paul Andrews, conocido profesionalmente como Paul Di’Anno. Paul falleció en su hogar en Salisbury”. Esta noticia ha causado una profunda consternación entre sus fans y colegas músicos, quienes recuerdan su poderosa influencia en el mundo del rock.

Un viaje musical que comenzó en 1977

Paul Di’Anno nació el 17 de mayo de 1958 en Chingford, Inglaterra, aunque tenía ascendencia brasileña. En 1977, se unió a Iron Maiden, tomando el relevo de Dennis Wilcock, el vocalista anterior.

Di’Anno fue el primero en grabar discos con la banda, participando en sus dos primeros álbumes: Iron Maiden (1980) y Killers (1981). Su voz distintiva y su enérgico estilo de presentación fueron fundamentales para dar forma a la identidad de Iron Maiden y establecer las bases del heavy metal en una época en la que el género estaba en plena expansión.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de altibajos. En medio del éxito, Di’Anno enfrentó serios problemas de adicción al alcohol y las drogas, lo que eventualmente llevó a su expulsión de la banda en 1981. A pesar de esto, su legado musical continuó a través de proyectos como Paul Di’Anno’s Battlezone y Killers, aunque siempre fue recordado como el vocalista original de Iron Maiden.

Un regreso a Colombia y su legado en el escenario

En agosto de 2024, Paul Di’Anno realizó un emotivo regreso a Colombia después de 17 años. Se presentó en Medellín y Bogotá los días 2 y 3 de agosto, compartiendo el escenario con la banda Airforce y el exvocalista de AC/DC, Dave Evans. Este evento fue un hito para sus seguidores, ya que fue su primera actuación en el país desde 2007.

A pesar de las dificultades de salud que lo aquejaban, Di’Anno demostró su compromiso con la música y sus fans. A lo largo de 2023, logró realizar más de 100 shows, aunque tuvo que actuar en silla de ruedas debido a sus problemas físicos. En septiembre de 2024, lanzó su primer álbum retrospectivo titulado The Book of the Beast, que recopilaba lo mejor de su carrera desde su salida de Iron Maiden.

La reacción de Iron Maiden y el legado de Di’Anno

Tras el anuncio de su fallecimiento, Iron Maiden también emitió un comunicado que reflejó la tristeza de la banda. “Todos estamos profundamente entristecidos de saber sobre el fallecimiento de Paul Di’Anno hoy temprano. La contribución de Paul a Iron Maiden fue inmensa y nos ayudó a ponernos en el camino que hemos viajado como banda durante casi cinco décadas”. Este tributo resalta no solo su influencia en la banda, sino también su impacto en la escena del heavy metal en general.

Aunque se desconoce la causa exacta de su muerte, Paul Di’Anno había estado lidiando con múltiples problemas de salud en los últimos años. En una de sus entrevistas recientes, habló sobre una complicada cirugía de rodilla a la que se sometió en Croacia.

“Estoy mejorando muchísimo. El único problema es, y me entristece decirlo, con mi propio país, que aquí el NHS [Servicio Nacional de Salud] es una mierda. Está completamente roto”, comentó en referencia a su experiencia con el sistema de salud británico.

A medida que el mundo del metal se despide de Paul Di’Anno, Iron Maiden está programado para dar un concierto en Bogotá el 24 de noviembre de 2024, en el Estadio El Campín. Será una oportunidad para que los fans celebren el legado de Di’Anno y la música que ayudó a crear.

La influencia de este vocalista perdurará en la historia del rock, recordando siempre su poderoso grito que unió a generaciones de amantes del heavy metal.

