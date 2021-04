El video de Noelia en escotado bodysuit de hilo para promocionar su OnlyFans

Jailyne Ojeda mantiene una constante actividad en las redes sociales, donde alterna rutinas físicas y candentes sesiones fotográficas.

En esta ocasión, la joven de 24 años utilizó su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores un video donde aparece con unos apretados biker shorts mientras realiza una de las rutinas de ejercicio que le permite mantener su impactante figura, donde, además aprovechó para comentar que ella no acude a gimnasios públicos debido a que suda mucho.

“This is why I don’t go to public gyms, I sweat like crazy 😅”, aseguró la modelo mexicana en el clip que hasta el momento ha sumado más de 364 mil visualizaciones y toda clase de halagos.

Ver Video Acá.

Días atrás, Jailyne Ojeda también aceleró pulsaciones al modelar con un ajustado vestido color azul que resaltó su anatomía de tentación.

Ver Fotos Acá.