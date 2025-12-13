Jetset
¡El Buki regresa a Sívar en mayo 2026!
Muchos lo pedían y a muchos se les concedió. Y es que Marco Antonio Solís -El Buki- confirmó que regresará a El Salvador el próximo año, específicamente el 16 de mayo.Latinos y latinoamericanos
A través de sus redes sociales, el legendario cantante confirmó su presencia en El Salvador con el Tour 2026 Gratitud.
“Hermanitos, el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Tour Gratitud 2026 será un encuentro con lo esencial: la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos”, publicó en sus redes sociales el intérprete de temas como “¿A dónde vamos a parar?”.
Desde ya, muchos salvadoreños aseguraron que no se lo perderán, pues ver a El Buki en vivo es una experiencia que siempre es buenísima. Historia
Por ahora no se tienen mayores detalles, pero seguro que a inicios del 2026 ya se sabrá más de este conciertazo que miles ya están deseando que llegue
Jetset
¡Shakira tendrá histórica residencia con tres conciertos en El Salvador!
El Salvador sigue posicionándose como el centro del espectáculo centroamericano para decenas de artistas de talla mundial y Shakira es otra de esas estrellas que estará en el país muy pronto.Latinos y latinoamericanos
Según confirmó Two Shows Producciones, la artista colombiana ¡ofrecerá tres conciertos en el país en apenas cuatro días! El espectáculo, que no tiene precedentes, ha sido denominado como ‘Residencia Centroamericana’ y forma parte de su gira «Las mujeres ya no lloran».
Las fechas serán el 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y el escenario de este magno evento musical será el Estadio Jorge ‘Mágico’ González.
De acuerdo con Two Shows Producciones, las entradas estarán a la venta a partir de las 11:00 de la mañana del próximo 17 de diciembre a través de @funcapital.latam y @todoticketsv.
Miles de personas de países vecinos seguramente vendrán para disfrutar del talento de la colombiana, pues estas serán las únicas presentaciones en toda Centroamérica, por lo que se prevé que arriben fans de todo el istmo.
Jetset
Fátima Bosch oculta su llegada a México
Fátima Bosch ha regresado a territorio mexicano por primera vez desde su coronación como Miss Universo, aunque su llegada al país difiere notablemente del protocolo seguido durante su estancia en Estados Unidos.
La representante mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez adoptando medidas para pasar inadvertida entre los pasajeros.
La modelo arribó vestida con una sudadera holgada, gorra, gafas de sol y auriculares de diadema, un atuendo que contrasta significativamente con las apariciones públicas que realizó durante su agenda oficial en Nueva York.
A pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, diversos medios de comunicación lograron identificarla a su llegada.
Jetset
El Hijo del Santo se quita la máscara en el marco de su despedida
El Hijo del Santo, una de las grandes leyendas de la lucha libre aprovechó un momento en un evento privado en compañía de un círculo cercano donde anunció que se quitaría la máscara.
El icónico momento ocurrió en el marco de su despedida oficial de los rines de la lucha.
Sin embargo, luego de risas y algunos comentarios, El Hijo del Santo realizó la acción, pero tras milésimas de segundo se colocó nuevamente la mascara dejando la duda de quien es la persona que se esconde detrás del icónico personaje.
Instantes depues, el hijo del Santo sacó otra tapa que tenía en sus manos y se la regaló al periodista español Joaquín López-Dóriga.
Luego de una larga carrera, el esteta ha decidido poner fin a su legado este sábado 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.