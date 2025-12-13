Principal
Hondureños y guatemaltecos arriban a El Salvador para disfrutar de la magia de la Navidad
Decenas de turistas hondureños y guatemaltecos arribaron a El Salvador para disfrutar de la magia de la Navidad… y del Centro Histórico de San Salvador (CHSS).Referencia geográfica
Entre otras atracciones, los hermanos centroamericanos vinieron al país para conocer y disfrutar de la mejorada y renovada Villa Navideña 2025, que rápidamente se convirtió en el atractivo principal del CHSS y del país en generar para esta época de Fin de Año.
“Con la seguridad de nuestros equipos garantizamos un ambiente de confianza para que familias de cualquier país disfruten de las atracciones”, dijo la Policía Nacional Civil (PNC).
Por su parte, cientos de salvadoreños se mostraron orgullos de este nuevo El Salvador, el cual sigue creciendo como polo turístico debido a su belleza que hoy en día se puede disfrutar con seguridad.
Principal
Más de 100,000 personas trabajarán en el plan “Fin de Año 2025”
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele puso en marcha un plan integral que articula a todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad y reducir los riesgos propios de la temporada de fin de año.
El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que todo el personal operativo estará desplegado en el territorio para resguardar a la población y a los visitantes extranjeros.
Explicó que este trabajo coordinado busca garantizar que las festividades se desarrollen en un ambiente de tranquilidad y reiteró el llamado a la población a adoptar medidas preventivas para que estas fechas se conviertan en momentos de alegría.
El plan contempla acciones específicas para prevenir emergencias en carreteras, uno de los puntos más sensibles debido al incremento del tráfico durante las celebraciones.
También incluye el refuerzo de controles sobre la comercialización de productos pirotécnicos, con el propósito de evitar incidentes provocados por el uso inadecuado de pólvora.
Las autoridades detallaron que los esfuerzos se concentrarán en la vigilancia de los puestos de pólvora, la supervisión durante las celebraciones, la reducción de la accidentabilidad vial y el salvamento acuático.
Para este último componente, se contará con 342 guardavidas distribuidos en 170 puntos de monitoreo a lo largo de las playas del país.
Con este dispositivo operativo, el Gobierno del Presidente Bukele reafirma su compromiso de proteger a la población y de asegurar que la temporada navideña transcurra en un ambiente de paz y seguridad
Principal
Desmantelan red de venta de droga que conspiraba para cometer homicidios
En un esfuerzo conjunto, la fiscalía junto a policía, ejecutaron un operativo para desarticular a una estructura que comercializaba drogas y que planeaba ejecutar homicidios en San Salvador, Sonsonate y La Libertad.
Según las investigaciones, distribuían cocaína, metanfetamina y marihuana, principalmente en lugares donde se consumen bebidas embriagantes o centros de tolerancia, así como la entrega directa de las drogas.
Durante las capturas, se han incautado 19 celulares, diferentes porciones de droga y otros elementos que serán de utilidad para fortalecer las investigaciones.
Todos serán procesados por:
➡️ Tráfico ilícito
➡️ Proposición y conspiración en delitos de homicidio agravado.
Principal
Multan a microbusero por circular en sentido contario
En atención a la denuncia recibida, el Viceministerio de Transporte (VMT) procedió a sancionar a un microbusero por circular la unidad en sentido contrario
La unidad corresponde a la ruta 29 placas MB2524, quien fue captada circulando en sentido contrario en bulevar San Bartolo.
Las autoridades de transporte indican que se procedió a aplicar las sanciones por las faltas TO70: conducir en sentido contrario; y la TT7: por conducir con las puertas abiertas.
Ante este tipo de acciones irresponsables, las autoridades continúan haciendo el llamado a los conductores a ser responsables y respetar la normativa vial, para evitar futuros accidentes o multas económicas.