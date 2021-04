Celia Lora celebra 10 millones de seguidores en Instagram y se desnuda para sus fans

Si de calentar la web se trata, Jailyne Ojeda se pinta sola. La curvilínea modelo sabe perfectamente cómo consentir a sus fans con toda clase de ardientes publicaciones.

En esta oportunidad, la mexicana aprovechó para subir un video a su cuenta oficial de Instagram en el que aparece caminando mientras modela un bikini color negro que poco pudo cubrir su prominente retaguardia.

“This will always be my favorite song. Btw new video up on my YouTube channel! Click the link in my bio watch 🙌🏼”, escribió la joven de 24 años al pie del clip que tiene más de 270 mil reproducciones.

Ver Video Acá.

Previamente, Jailyne Ojeda también dio de qué hablar gracias a otro material donde se le puede apreciar usando un ajustado traje de baño rosado para realizar algunos ejercicios sobre el pasto.

Ver Video Acá.