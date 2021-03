VIDEOS | La grosera reacción de una joven bañista ante la petición de usar mascarilla enfurece a la Red

Un ‘influencer’ colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram, pero ahora ese módulo de almacenamiento de información, aparentemente, no funciona.

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, publicó anteriormente en las redes sociales imágenes de dicho tatuaje hecho como un homenaje a su perfil de Instagram, que le catapultó a la fama en los últimos años. Según los medios locales, en un primer momento el código QR funcionaba y al ser enfocado con la cámara de un teléfono móvil abría instantáneamente la cuenta de dicha plataforma.

Un 'influencer' colombiano se hizo en la nuca un tatuaje del código QR de su cuenta de Instagram para abrirla en móvil pic.twitter.com/JodE07OQrR — RT en Español (@ActualidadRT) March 3, 2021

Este martes La Liendra acudió a un cirujano plástico de la ciudad de Medellín y le reveló que el código de barras del tatuaje ya no funciona. “Me salió ‘fake’ porque no me abre”, comentó Gómez al galeno, a quien, aparentemente, recurrió para pedirle prestado su coche deportivo de alta gama para crear contenido digital.