VIDEO: Jóvenes interrumpen la boda de su papá; su mamá murió y él nunca los mantuvo

Foto: Cortesía

Una joven de 21 años y sus 3 hermanos interrumpieron la segunda boda de su papá, quien los abandonó por completo cuando falleció su madre.

Los 4 decidieron que la mejor manera de expresar su enojo, sería impidiendo que su progenitor se casara con otra mujer; el irresponsable padre, Adrián “N”, se encontraba en el Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Pasco, a punto de contraer nupcias.

No contaba con que la ceremonia interrumpida por sus hijos, quienes se presentaron con todo y pancartas con la intención de confrontarlo, pero también de atacarlo, pues llevaron cubetas de pintura azul que no dudaron en aventarle: no sólo arruinaron su traje, sino también su boda.

Mientras esto sucedía, la hermana mayor aseguró que era ella quien se hacía cargo de sus hermanos pequeños, ya que él se había desentendido completamente tras la muerte de su madre, 5 años atrás.

“Sólo quiero que se haga cargo de mis hermanos, él dice que no tiene dinero para alimentarlos, pero sí para casarse”.

La novia tuvo que salir huyendo, pues también resultó agredida junto a trabajadores que intentaron defenderla; tras la gresca, la policía tuvo que intervenir resguardando a Adrián para evitar que la situación se saliera de control.