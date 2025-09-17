Virales
VIDEO | “Bartolo”, el perro que se volvió viral por ‘ponerse firme’ durante el Himno Nacional
Un tierno momento se robó la atención en redes sociales durante los actos cívicos de un centro educativo en el país: un perrito, conocido como Bartolo, permaneció en “posición firme” al sonar el Himno Nacional.
El gesto fue grabado en video y rápidamente se viralizó, ganándose el apodo de “el perro patriota”.
La escena ha generado cientos de reacciones de ternura y orgullo entre los usuarios, quienes celebran la actitud del can, considerado parte de la comunidad educativa.
Principal
Vehículo con mensajes de presunta infidelidad causa revuelo en redes sociales
Un vehículo con pintas alusivas a una presunta infidelidad se volvió viral en redes sociales, luego de ser captado en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida.
Las frases escritas en el automóvil llamaron la atención de clientes y transeúntes, quienes compartieron fotografías en distintas plataformas digitales.
El hecho generó todo tipo de reacciones entre internautas, algunos de los cuales cuestionaron este tipo de conductas como forma de expresar conflictos personales.
Hasta el momento no se ha informado en qué país sucedió este hecho.
Principal
Cuatro personas resultan gravemente lesionadas en accidente vial en Chalatenango
Cuatro personas sufrieron múltiples traumas tras un fuerte choque ocurrido la tarde de ayer en la carretera Longitudinal del Norte, en el distrito de San Antonio, Chalatenango.
El accidente se produjo cuando un vehículo tipo sedán impactó de manera frontal contra una camioneta, según informaron los cuerpos de socorro que atendieron la emergencia. Los lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en estado grave.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó en el lugar para procesar la escena y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.
Nacionales
Barberos se hacen virales tras reaccionar al regreso del “corte de varón” en escuelas
Usuarios de redes sociales compartieron un video en el que dos barberos expresan su alegría por las recientes disposiciones emitidas por la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros.
El lunes, la ministra giró un memorando de carácter obligatorio dirigido a los directores de los centros educativos, en el que se establece que deben verificar que los estudiantes cuenten con un “corte de cabello adecuado”.
En el video, los barberos comentan: “Regresa la francesa clara, como dijo la ministra regresa el corte de varón”, mientras celebran la medida. La publicación ha generado miles de reacciones y cientos de comentarios en redes sociales, en su mayoría positivos.