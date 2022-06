VIDEO: Ancianito pide una pizza para que el repartidor le ayude a acomodarse en su cama, la historia conmueve en TikTok

Foto: Cortesía

El amor a los abuelos nunca faltará, pues en redes sociales se viralizó un video donde una joven argentina, de nombre Agustina, le pidió a sus abuelitos que escribieran su nombre para después tatuárselos.

A través de Twitter, la usuaria @agustinawetzel difundió el video, en donde se aprecia a la joven pidiendo a sus abuelitos que escribieran su nombre «para un trabajo de la facultad»; sin embargo, fue el pretexto perfecto para realizar la sorpresa.

«Les pedí a mis abuelos que me escriban sus nombres ‘para un trabajo práctico de la facultad’ pero en realidad eran para tatuármelos, y su reacción me la guardo para siempre», escribió la argentina.

En la primera parte del video se observa a Agustina hablar con su abuelito y diciéndole que escribiera de puño y letra su nombre. «Es para la facultad, así que ponle ganas”, expresó. Después del hombre, fue el turno de la abuela quien hizo exactamente lo mismo.

De igual manera, en la segunda parte del fragmento la joven les muestra el resultado. “¿Tú te acuerdas que me hiciste tu nombre para la facultad? Mira es lo que hiciste ayer”, le dice la nieta mientras su abuelito muestra emoción ante el detalle, al punto del llanto.

«¿Está mal que te quiera llevar toda la vida conmigo, con tu letra?», preguntó Agustina, a lo que su abuelo se quedó sorprendido.

Asimismo, compartió la foto del tatuaje con los nombres de ambos abuelitos.

La publicación generó un gran impacto, pues actualmente cuenta con casi 130 mil «likes», con más de 11 mil veces compartido y diversos comentarios aplaudiendo el detalle y contando anécdotas similares.

«Mi abuelo era ferroviario y yo me tatué unas vías en homenaje», «Vi tu posteo de tu abuelo y me emocioné muchísimo», «Yo me hice el nombre por el que llamábamos todos a mi abuela, de su puño y letra», son algunos de los comentarios de los internautas.

Por lo anterior, la joven agradecio las muestras de cariño. «Increíble de verdad la repercusión que tuvo el video, gracias a todos por las lindas palabras».