“Me quiero casar, pero no tengo recursos”: Las palabras del humilde albañil al proponerle matrimonio a su novia

Un humilde albañil hondureño se hizo viral en las diferentes plataformas de las sociales, luego que desde su lugar de trabajo le propusiera matrimonio a su novia.

En el video que fue grabado por sus amigos y que se hizo viral en redes sociales, se logra observar como el trabajador de construcción hondureño y sus amigos planean la sorpresa.

“Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta”, dijo el joven que grabó todo el romántico encuentro que terminó en lagrimas sobre los ojos de la futura esposa.

Ver video: https://bit.ly/3y47CWW

Al llegar la pareja de Esdras, nombre del albañil, estaba con un hermoso ramo de flores y su novia llegó de sorpresa y al abrir sus ojos, quedó muy sorprendida, destaca el medio tunta.com.

Esdras le propuso matrimonio a su novia a la cual ella no dudó a responder que sí, con lágrimas en los ojos y en medio de los mariachis que la rodeaban. Al final, el albañil aparece junto a sus agradeciendo por todo el apoyo y esperando su mayor anhelo de llevar a su prometida al altar.