Zara viste a Bad Bunny en el Super Bowl

El Estadio Jorge «el Mágico» González, recientemente renovado, se viste de gala para recibir a la barranquillera Shakira en una serie de conciertos que han colgado el cartel de «agotado» en casi todos, demostrando que el idilio entre la artista y el público salvadoreño late con fuerza.

La magnitud de lo que vivirán los asistentes comienza desde la misma entrada al recinto. Afuera del estadio se han colocado diferentes «spots» para que el público pueda llevarse la foto del recuerdo de este magno evento.

Los fans que tienen su entrada para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour disfrutarán de un despliegue visual de primer nivel, donde la tecnología y los efectos de iluminación robótica crearán una atmósfera que cambia drásticamente entre cada bloque del espectáculo, ya que pasa de la intensidad del rock de los noventa a la explosión festiva del pop urbano.

La seguridad y el orden han sido prioridades máximas, con un despliegue coordinado que promete una entrada y salida fluidas, para que la única preocupación de los asistentes sea disfrutar de éxitos que han definido generaciones.

Este evento representa un impacto musical y un triunfo para la gestión de espectáculos en el país, posicionando a El Salvador como un escenario para residencias de artistas de talla mundial que antes solo se veían en ciudades como Las Vegas o Londres.

La energía en las calles es palpable, los hoteles están al máximo de su capacidad y el comercio local vibra al ritmo de los hits más recientes de la Loba.

SETLIST: UN VIAJE POR EL TIEMPO

El repertorio está diseñado para satisfacer tanto a los «shakiristas» de la vieja escuela como a las nuevas generaciones que se sumaron con sus recientes éxitos. Se espera un show de aproximadamente dos horas con temas como «Antología», «Hips Don’t Lie», «Waka waka», «Te felicito», «Ojos así», el himno del empoderamiento «BZRP Music Sessions #53», entre otras.

ORDEN Y LIMPIEZA

La Dirección de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro anunció la activación de un operativo especial de limpieza para mitigar el impacto ambiental del concierto.

El director de la dependencia, German Muñoz, explicó durante una entrevista televisiva que la logística contempla la instalación estratégica de más de 100 basureros distribuidos en el interior y en el exterior del estadio.

Para ejecutar estas labores se ha dispuesto un contingente de 80 trabajadores que se encargarán de la limpieza inmediata en un perímetro crítico que abarca la colonia Flor Blanca, la 25.ª avenida y la avenida Francisco Gavidia.

Muñoz destacó que este cuadrante es la prioridad absoluta del plan debido a la densidad de personas y vehículos que circularán por ser un evento de alcance internacional.

Este despliegue no solo se limitará a las inmediaciones del Mágico, sino que también reforzará la higiene en lugares turísticos como la Zona Rosa y el Centro Histórico, puntos que concentrarán a gran cantidad de visitantes locales y extranjeros.

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES

Transporte: Debido a la magnitud del evento se recomienda usar el transporte compartido o plataformas de movilidad, ya que el parqueo alrededor del estadio estará restringido.

Hora de ingreso: Las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 4 de la tarde.

Acceso por localidades: Revisa qué localidad posees y toma nota dónde estará tu puerta de ingreso.

Clima: aunque es temporada seca, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento y el clima fresco de los últimos días.

Seguridad: el operativo incluirá a la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro para garantizar que las cinco noches transcurran en total orden.

PROHIBICIONES

Recuerda que no está permitido el ingreso de alimentos, bebidas, mascotas, paraguas, cascos, selfie sticks, armas, cámaras profesionales, mochilas o maletas de gran tamaño, cigarros o estupefacientes.

