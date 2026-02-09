Jetset
Zara viste a Bad Bunny en el Super Bowl
Bad Bunny eligió a la firma española Zara para vestirlo durante su presentación en el Super Bowl, el escenario más visto del mundo, reforzando desde la estética su vínculo cultural con el idioma.
Benito Salió al escenario con un conjunto minimalista en tonos beige, compuesto por camisa, corbata, pantalón, guantes y un jersey con el número 64 y el apellido Ocasio. Para muchos seguidores, este detalle fue interpretado como un posible homenaje a su madre, Lysaurie Ocasio, quien nació en 1964.
Más adelante, para su actuación junto a Lady Gaga, el puertorriqueño cambió el jersey por una americana de doble botón, siempre en beige, manteniendo el look y elevándolo hacia una estética más clásica.
De acuerdo con medios internacionales, Bad Bunny envió a los trabajadores de la central en Arteixo una camiseta idéntica a la que uso en el espectáculo con el siguiente mensaje: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!».
El artista se convirtió en el primer solista en ofrecer un show completo en español durante este evento, un hito cultural que marcó su participación. Además, la actuación llegó apenas una semana después de ganar el Grammy a Mejor Álbum.
Jetset
El Salvador vive un momento histórico con Shakira
Shakira se presentó anoche en El Salvador con el concierto más importan te en la historia del país, celebrado en el estadio Jorge «Mágico» González, en San Salvador, y abrazada por una impresionante asistencia de público.
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira latina más taquillera de una artista femenina en la historia de la industria de la música y por la que la colombiana recibió recientemente el premio «Global Touring Icon», de Billboard, arrancó con un récord en asistencias y ventas.
Con un marco sin precedentes de público, la artista colombiana presentó el primero de cinco shows que realizará en San Salvador este febrero.
Durante más de dos horas, la barranquillera hizo vibrar a la multitud con un repertorio que recorrió todas las etapas de su carrera.
Desde éxitos más nuevos como «Te felicito» y «Suerte», hasta los himnos que generaciones enteras esperaban escuchar, como «Las de la intuición», «Antología» y «Día de ene ro», Shakira complació a sus fans con una puesta en escena arrolladora y un recorrido emocional por su trayectoria, logrando una conexión única con el público salvadoreño e internacional.
Un imponente despliegue de tecnología, luces y producción convirtió la noche del sábado en una experiencia inolvidable para las más de 30,000 personas que llenaron el Mágico González, y que llegaron desde el territorio salvadoreño, las demás naciones centroamericanas y otras naciones del mundo.
«Hoy comienza por fin nuestra residencia en Centroamérica y esta no che es el primer show de nuestra gira 2026. Un abrazo a los que han venido de muchos países para estar juntos», dijo la cantante colombiana al saludar al público asistente al concierto.
«No hay mejor encuentro que el de una lobita con su manada centroamericana. Esta noche, y siempre, somos uno», añadió.
Jetset
El Salvador vibrará al ritmo de Shakira
El Estadio Jorge «el Mágico» González, recientemente renovado, se viste de gala para recibir a la barranquillera Shakira en una serie de conciertos que han colgado el cartel de «agotado» en casi todos, demostrando que el idilio entre la artista y el público salvadoreño late con fuerza.
La magnitud de lo que vivirán los asistentes comienza desde la misma entrada al recinto. Afuera del estadio se han colocado diferentes «spots» para que el público pueda llevarse la foto del recuerdo de este magno evento.
Los fans que tienen su entrada para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour disfrutarán de un despliegue visual de primer nivel, donde la tecnología y los efectos de iluminación robótica crearán una atmósfera que cambia drásticamente entre cada bloque del espectáculo, ya que pasa de la intensidad del rock de los noventa a la explosión festiva del pop urbano.
La seguridad y el orden han sido prioridades máximas, con un despliegue coordinado que promete una entrada y salida fluidas, para que la única preocupación de los asistentes sea disfrutar de éxitos que han definido generaciones.
Este evento representa un impacto musical y un triunfo para la gestión de espectáculos en el país, posicionando a El Salvador como un escenario para residencias de artistas de talla mundial que antes solo se veían en ciudades como Las Vegas o Londres.
La energía en las calles es palpable, los hoteles están al máximo de su capacidad y el comercio local vibra al ritmo de los hits más recientes de la Loba.
SETLIST: UN VIAJE POR EL TIEMPO
El repertorio está diseñado para satisfacer tanto a los «shakiristas» de la vieja escuela como a las nuevas generaciones que se sumaron con sus recientes éxitos. Se espera un show de aproximadamente dos horas con temas como «Antología», «Hips Don’t Lie», «Waka waka», «Te felicito», «Ojos así», el himno del empoderamiento «BZRP Music Sessions #53», entre otras.
ORDEN Y LIMPIEZA
La Dirección de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador Centro anunció la activación de un operativo especial de limpieza para mitigar el impacto ambiental del concierto.
El director de la dependencia, German Muñoz, explicó durante una entrevista televisiva que la logística contempla la instalación estratégica de más de 100 basureros distribuidos en el interior y en el exterior del estadio.
Para ejecutar estas labores se ha dispuesto un contingente de 80 trabajadores que se encargarán de la limpieza inmediata en un perímetro crítico que abarca la colonia Flor Blanca, la 25.ª avenida y la avenida Francisco Gavidia.
Muñoz destacó que este cuadrante es la prioridad absoluta del plan debido a la densidad de personas y vehículos que circularán por ser un evento de alcance internacional.
Este despliegue no solo se limitará a las inmediaciones del Mágico, sino que también reforzará la higiene en lugares turísticos como la Zona Rosa y el Centro Histórico, puntos que concentrarán a gran cantidad de visitantes locales y extranjeros.
RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES
Transporte: Debido a la magnitud del evento se recomienda usar el transporte compartido o plataformas de movilidad, ya que el parqueo alrededor del estadio estará restringido.
Hora de ingreso: Las puertas del estadio estarán abiertas a partir de las 4 de la tarde.
Acceso por localidades: Revisa qué localidad posees y toma nota dónde estará tu puerta de ingreso.
Clima: aunque es temporada seca, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento y el clima fresco de los últimos días.
Seguridad: el operativo incluirá a la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro para garantizar que las cinco noches transcurran en total orden.
PROHIBICIONES
Recuerda que no está permitido el ingreso de alimentos, bebidas, mascotas, paraguas, cascos, selfie sticks, armas, cámaras profesionales, mochilas o maletas de gran tamaño, cigarros o estupefacientes.
Jetset
Brasil, la conquista de Hollywood
Del director Kleber Mendonça Filho, este thriller político bañado de realismo mágico sigue a un profesor universitario perseguido por la dictadura en 1977 que se refugia en Recife, en el noreste del país, bajo identidad falsa, mientras intenta huir al extranjero con su hijo.
Está nominada en cuatro categorías, incluyendo mejor película y mejor actor para Wagner Moura, apenas un año después de que el drama «Aún estoy aquí» conquistara la primera estatuilla para el país.
Este reconocimiento es producto de una confluencia de calidad, «timing» y la vuelta del apoyo a la cultura bajo el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras los años de desmantelamiento de su predecesor, Jair Bolsonaro, según expertos consultados por la AFP.
«Esto no es casualidad ni un milagro. Es resultado de mucho trabajo, políticas consistentes y, claro, talento», resume Ilda Santiago, directora del Festival Internacional de Cine de Río y votante de los Óscar, que se entregará el 15 de marzo.
Ambas películas galardonadas abordan la dictadura militar que rigió en Brasil entre 1964 y 1985. Para Santiago, estas historias resuenan internacionalmente «porque muestran cómo nuestro día a día puede ser transformado por gobiernos, y eso es un espejo del mundo actual».
La teoría del palillero
La influyente crítica Isabela Boscov tiene una explicación visual: «Es la teoría del palillero. Cuando quieres sacar un palillo de un palillero lleno, no sale. Después que sale el primero, todos los demás salen más fácil».
Ese primer palillo fue «Aún estoy aquí», protagonizada por Fernanda Torres, que ganó el Globo de Oro a mejor actriz en un drama y una de las intérpretes más populares de su país.
Con «El agente secreto», el gran impulso arrancó en el festival de Cannes, donde fue galardonada con los premios a mejor director y mejor actor para Wagner Moura.
El Pablo Escobar de la serie «Narcos» y protagonista de «Tropa de élite» también se alzó con el Globo de Oro al mejor intérprete en un drama con «El agente secreto», premiado a la vez como mejor película de habla no inglesa.
Boscov también destaca la inteligencia y el sentido del humor de Moura y Torres en talk shows y entrevistas internacionales, algo «fundamental» durante la promoción de cara a la temporada de premios de Hollywood.
«Es una acumulación de pequeñas y grandes victorias», explica la crítica.
Este fenómeno de «romper la burbuja» ya ocurrió con otras cinematografías: el cine iraní en los años 1990, el mexicano en la década de 2010, y más recientemente el surcoreano.
Aunque «Estación central» (1998) y «Ciudad de Dios» (2002) abrieron ese camino con nominaciones al Óscar hace más de dos décadas, según Boscov «faltó saber aprovechar esa brecha».
Ahora Brasil capitaliza el momento: otras producciones recientes como «Baby», «El último azul» y «Manas» han cosechado premios en Cannes, Berlín y nominaciones a los Goya.
Reconstrucción
«El cine brasileño volvió a conectarse a la corriente con la elección de Lula en 2022, después de cuatro años en los que la cultura, en términos prácticos, fue extinguida», afirmó Kleber Mendonça en entrevista con la AFP.
En 2018, la industria audiovisual contaba con mecanismos consolidados de financiamiento, similares a los de países como Francia, Canadá y Alemania.Bolsonaro (2019-2022) recortó a casi la mitad del presupuesto del Fondo Sectorial Audiovisual, congeló las convocatorias de la Asociación Nacional de Cine para financiar proyectos y amenazó públicamente con cerrarla si no establecía un «filtro» ideológico.
El gobierno de Lula reactivó las convocatorias e inyectó cifras récord al sector: solo el año pasado fueron 1.400 millones de reales (cerca de USD 269 millones), 180% más que la inversión en 2021.
Las cifras hablan: las películas nacionales representaron alrededor de un 10% de las ventas de taquilla en 2024 y 2025, récord histórico.
Pero Santiago advierte que la reconstrucción sigue: «Poner de nuevo en su lugar cada uno de esos ladrillos que fueron desmontados es una tarea que lleva años».