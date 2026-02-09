Principal
Acusado de vender vehículos alquilados utilizando documentos hurtados es enviado a juicio
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Zara viste a Bad Bunny en el Super Bowl
Bad Bunny eligió a la firma española Zara para vestirlo durante su presentación en el Super Bowl, el escenario más visto del mundo, reforzando desde la estética su vínculo cultural con el idioma.
Benito Salió al escenario con un conjunto minimalista en tonos beige, compuesto por camisa, corbata, pantalón, guantes y un jersey con el número 64 y el apellido Ocasio. Para muchos seguidores, este detalle fue interpretado como un posible homenaje a su madre, Lysaurie Ocasio, quien nació en 1964.
Más adelante, para su actuación junto a Lady Gaga, el puertorriqueño cambió el jersey por una americana de doble botón, siempre en beige, manteniendo el look y elevándolo hacia una estética más clásica.
De acuerdo con medios internacionales, Bad Bunny envió a los trabajadores de la central en Arteixo una camiseta idéntica a la que uso en el espectáculo con el siguiente mensaje: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!».
El artista se convirtió en el primer solista en ofrecer un show completo en español durante este evento, un hito cultural que marcó su participación. Además, la actuación llegó apenas una semana después de ganar el Grammy a Mejor Álbum.
Hombre es enviado a penal de Mariona por intento de homicidio
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
Hombre es condenado a siete años de cárcel por intentar asesinar a su padre
Denis Ariel Ramos Sorto fue condenado a siete años de prisión por haber intentado asesinar a su padre en San Salvador.
La pena se la impuso el Tribunal Tercero de Sentencia de la capital, por delito de homicidio agravado tentado (intento) que la Fiscalía General de la República le atribuyó durante el juicio.
En la exposición de la acusación, el ministerio público dijo que la tarde del 9 de abril de 2024, en el interior de una tapicería ubicada en la colonia Miramonte, de San Salvador Centro el imputado atacó a su progenitor.
El ahora condenado, laboraba como ayudante en ese establecimiento que es propiedad de la víctima, según lo mencionó la Fiscalía en la vista pública.
Denis Ariel Ramos Sorto confesó los hechos ante el tribunal. Manifestó que tomó un cuchillo y luego de amenazar de muerte a su padre, le ocasionó una herida en el cuello, provocándole lesiones de gravedad.