#VIDEO l Bad Bunny sufre caída durante su primer concierto en la CDMX
Bad Bunny arrancó sus conciertos en México, los cuales forman parte de su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour”. La primera presentación en el Estadio GNP este miércoles fue tendencia en redes sociales, pero no solo por la energía del show, sino por un momento inesperado que protagonizó el artista en pleno escenario.
Durante la interpretación del tema «Efecto», uno de los más populares del álbum Un Verano Sin Ti, el cantante puertorriqueño sufrió una caída sobre una de las estructuras del escenario.
Este suceso, aunque menor, generó múltiples reacciones entre los asistentes y en plataformas digitales, donde los videos no tardaron en viralizarse.
Mientras el espectáculo se desarrollaba con normalidad, Bad Bunny caminaba sobre el techo de “La Casita”, una estructura escenográfica que forma parte central del show.
Fue en ese punto cuando el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, resbaló y cayó de espaldas, justo al borde de la estructura.
Según los videos grabados por el público, el momento generó sorpresa, pero también alivio al ver que el cantante se levantó casi de inmediato.
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.
Shakira canta por primera vez junto a sus hijos en un concierto emotivo
La cantante colombiana Shakira, sorprendió a más de 50 mil fans en Buenos Aires al subir al escenario junto a sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron en una emotiva interpretación de “Acróstico”.
La artista y sus hijos, vestidos en tonos azul claro, vivieron un momento íntimo en medio de su gira internacional, convirtiendo la noche en un recuerdo especial para el público argentino.
La artista cantó junto a sus hijos quienes demostraron que traen la sangre latina y el gen artístico de su madre.
El Salvador es protagonista del video oficial en vivo del tema The Trooper de Iron Maiden
Pocos saben que la banda británica Iron Maiden le hizo un guiño de ojos a El Salvador y lo hizo coprotagonista de su video en vivo de su gira Book of Souls.
La agrupación liderada por Bruce Dickinson publicó en su canal oficial de YouTube la versión en vivo de la canción The Trooper, para la gira Books of Souls, con imágenes de su concierto en El Salvador.
“El Salvador” se escucha que dice Bruce Dickinson durante los coros del emblemático tema.
El video muestra la intensidad con la que los fanáticos salvadoreños disfrutaron del esperado espectáculo de metal.
En una parte del clip se aprecia a Bruce Dickinson caracterizado como un Trooper británico tiene una breve pelea con un garrobo que asoma en el escenario.
El video fue publicado el 14 de noviembre de 2027 y ya suma más de 1.3 millones de vistas.