Candidata al reinado en Chirilagua queda neutralizada al intentar responder al jurado

Una joven candidata a reina de las fiestas patronales en Chirilagua, San Miguel, se robó las miradas de los presentes durante la ceremonia de elección.

Lo que parecía una simple pregunta para conocer su valoración sobre los desafíos que enfrenta la juventud salvadoreña, se convirtió en un ataque de nervios que terminó neutralizándola

Tras su intento de responderle al jurado, la joven no encontró las suficientes palabras para responder, mientras que el público presente la animaba con sus aplausos.

“La respuesta la podemos tener en la mente, pero nos pueden jugar los nervios en contra”, dice el moderador para recordarle al público sobre una de las dificultades que enfrentan las jóvenes en estos procesos de elección.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...