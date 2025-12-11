Principal
Candidata al reinado en Chirilagua queda neutralizada al intentar responder al jurado
Una joven candidata a reina de las fiestas patronales en Chirilagua, San Miguel, se robó las miradas de los presentes durante la ceremonia de elección.
Lo que parecía una simple pregunta para conocer su valoración sobre los desafíos que enfrenta la juventud salvadoreña, se convirtió en un ataque de nervios que terminó neutralizándola
Tras su intento de responderle al jurado, la joven no encontró las suficientes palabras para responder, mientras que el público presente la animaba con sus aplausos.
“La respuesta la podemos tener en la mente, pero nos pueden jugar los nervios en contra”, dice el moderador para recordarle al público sobre una de las dificultades que enfrentan las jóvenes en estos procesos de elección.
VIDEO: Voraz incendio se desata y genera múltiples explosiones en un centro comercial en Rusia
Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona.
Las autoridades indicaron que material altamente inflamable dentro del edificio avivó las llamas, generando una densa columna de humo que fue visible desde varios kilómetros de distancia.
Alrededor de 96 bomberos y 26 unidades se desplegaron en la zona para controlar gigantescas llamas. Hasta el omento, el Ministerio de Emergencias no ha detallado las causas que ocasionaron el siniestro.
Los informes iniciales confirman que, a raíz del incidente, una persona resultó herida. Videos en redes sociales capturaron la magnitud de las llamas que arrasaron el lugar
#Rusia l Un voraz incendio se desató el miércoles en un importante mercado de San Petersburgo, Rusia, donde se escucharon múltiples explosiones, según testigos que se encentraban en la zona. pic.twitter.com/knmH5kgpkv
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Capturan a madre e hijo que se dedicaban a la venta de “hierba seca” en Santa Ana
La Policía Nacional Civil arrestó a una mujer y su hijo acusados de vender psicotrópicos en el municipio de Santa Ana Centro.
La señora y su hijo “fueron detenidos en la colonia IVU, en Santa Ana Centro”, detalló la fuente policial en su perfil oficial de X.
La señora capturada responde al nombre de Gloria Marlene Martínez Flores, de 55 años, explicó la PNC.
Mientras que el hijo de doña Gloria fue identificado como Roberto Carlos López Martínez, de 21 años.
A los detenidos “se les incautó más de 30 mil dólares y varias porciones de droga”, añadió la corporación policial.
“Ambos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de drogas y lavado de dinero”, concluyó la PNC.
Esta es la millonaria suma por la que fue subastada icónica pintura de Star Wars
La icónica pintura que presentó a Star Wars al mundo hace casi 50 años fue subastada por casi $3.9 millones, convirtiéndose en el objeto más caro de la franquicia jamás vendido.
La obra de Tom Jung fue la primera imagen promocional vista por el público antes del estreno en 1977.
La pieza que conservó por décadas el productor Gary Kurtz, muestra a Luke, Leia y Darth Vader en una composición que marcó la historia del cine y la cultura pop.
Su venta refleja el valor emocional y cultural que Star Wars mantiene alrededor del mundo.