Internacionales -deportes
VIDEO : Aficionados del Haka quemaron el estadio tras el descenso del equipo
El conjunto del FC Haka, equipo histórico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego.
El incendio representa un duro golpe para el club, que ya enfrentaba problemas económicos y deportivos. Algunos medios han informado que el incendio pudo ser por una protesta de la afición al estar enojados por haber descendido, aunque las primeras investigaciones han señalado que habría sido por un accidente.
La policía arrestó a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas que terminaron saliéndose de control.
Por el momento, el club no ha informado en sus redes sociales cual va a ser la forma en la que podrán cubrir y reparar los gastos de los daños que tienen. Con el descenso, el panorama se complica para los ingresos del equipo.
#Finlandia l El conjunto del FC Haka, equipo histórico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego. pic.twitter.com/OkeuWUXM89
— Señal Capital (@senalcapital) December 11, 2025
Internacionales -deportes
Eric García renueva con el FC Barcelona hasta 2031
El Barcelona hizo oficial la ampliación del contrato de Eric García por cinco temporadas más, hasta junio de 2031.
La directiva del FC Barcelona cerró, como estaba previsto, la renovación de Eric García. La disposición de ambas partes para entender el contrato que, en principio, finalizaba en junio de 2026 era total desde hacía varias semanas y, finalmente, el zaguero de 24 años ha firmado por cinco temporadas más, hasta junio de 2031.
El jugador español estuvo cerca de regresar al Girona, donde jugó a préstamo en la 23/24, en enero pasado, pero Hansi Flick bloqueó su salida. El míster le considera una pieza vital para la defensa azulgrana gracias a su entrega, profesionalismo y polivalencia.
En el tramo final del curso anterior, García se ganó definitivamente su puesto como relevo de Jules Koundé en el lateral derecho y, tras la salida de Iñigo Martínez en verano, cualquier duda sobre su continuidad fue despejada.
Internacionales -deportes
El Madrid sigue en el top 8 y, por ahora, evita los playoffs de la Champions
El Real Madrid sigue en el top 8 pese a la derrota de 1-2 contra el City en el Santiago Bernabéu y con esto evita los playoff de la Champions… por ahora.
Pese a caer, el Madrid está entre los primeros ocho gracias a las cuatro victorias obtenidas fechas atrás y a la mejor diferencia de goles obtenida.
Con 12 puntos, el Madrid está en el puesto número 7, mismo puntaje que el Liverpool, que ocupa la casilla 9, pero gracias a la mejor diferencia de goles aún está en una zona que le da el pase directo a los octavos de final.
Aún es pronto para decir que los de Xabi Alonso ya están clasificados a octavos de final, pues los dos partidos que le quedan no son con rivales accesibles.
Primero, el 20 de enero, jugarán contra el Mónaco y, ocho días más tarde, contra el Benfica. El Madrid aseguraría su pase solo si gana los dos juegos, de lo contrario, volvería a jugar los playoffs para luchar por un puesto en los octavos de final.
Internacionales -deportes
Pep Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en el Bernabéu
Se completó la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League con grandes emociones, goles y polémicas entre los distintos encuentros.
Uno de ello fue el que protagonizaron el Real Madrid de Xabi Alonso que perdió en el mismísimo Santiago Bernebéu ante el Manchester City de Pep Guardiola.
Tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el City se quedó con la victoria.
Con este triunfo, Guardiola se convierte en el entrenador que más veces ha derrotado al Madrid en su propia casa.