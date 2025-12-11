Captan momento cuando motociclista sale “volando” tras chocar contra pick up en San Miguel

Un aparatoso accidente de tránsito se registró ayer sobre el kilómetro 137 de la carretera Litoral, en la jurisdicción del cantón La Canoa, en San Miguel.

En este accidente, un motociclista salió “volando” luego de ser impactado por un vehículo tipo pick up.

Las impactantes imágenes quedaron registradas a través de una cámara de videovigilancia instalada afuera de una vivienda.

De acuerdo con reportes, el motociclista sobrevivió al impacto y fue trasladado con vida a un centro hospitalario, donde recibe atención médica.

A demás, el exceso de velocidad e imprudencia habrían sido una de las causas principales que ocasionaron este percance, sin embargo, las autoridades se encargarán en determinarlas con base a las investigaciones.

