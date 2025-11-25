Principal
Vicepresidente Ulloa participa en presentación de 37 universidades que se suman a la transformación educativa
En su calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación oficial de las 37 instituciones de educación superior que se han unido a la transformación educativa del país, en el marco del Florecimiento Salvadoreño.
El Vicepresidente Ulloa destacó que, gracias al liderazgo del Presidente, Nayib Bukele, la educación se ha consolidado como la base de toda política pública.
“Este proceso de integración rompe con décadas de desintegración social y abre oportunidades reales a miles de jóvenes”, expresó el vicepresidente Ulloa.
Asimismo, resaltó el trabajo realizado durante años, por el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman (@AGutmanSV), acompañando a comunidades históricamente desintegradas.
Mujer nicaragüense en problemas en El Salvador por quitarle la vida a su recién nacido
El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios, San Miguel, decretó detención provisional contra la ciudadana nicaragüense Josseling Massiel Castro Dávila, acusada de acabar con la vida de su hijo recién nacido.
Según el requerimiento fiscal, Castro Dávila habría ocultado su embarazo y dado a luz de forma clandestina el pasado 17 de octubre.
Posteriormente, el recién nacido fue encontrado sin vida en un terreno baldío ubicado en el cantón Belén, distrito de Ciudad Barrios en San Miguel Norte.
Durante la etapa de instrucción continuarán las diligencias de investigación y la recopilación de los elementos probatorios pertinentes.
PNC confirma la masacre de un driver de UBER
Un hombre fue asesinado, este lunes por la mañana, en el cantón El Espino, del distrito de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán Norte, así lo informó la Policía Nacional Civil.
De acuerdo con la información de medios locales, la víctima habría sido atacada por otro hombre con un machete causándole la muerte de inmediata en un predio cercano a la Iglesia Evangélica El Salvador para las Naciones filial El Espino.
La víctima fue identificada como Melvin Wilfredo Rodas, de 59 años, quien se dedicaba al transporte de pasajeros por medio de aplicaciones digitales. Sus conocidos mencionaron que se mantenía en ruta desde el kilómetro 23 de la carretera El Espino hasta el cantón Huiziltepeque.
El presunto atacante huyó de la escena y sobre este se dijo que era conocido de la víctima y que incluso le había dado donde vivir en un predio cercano a una iglesia.
Por el momento, la Policía Nacional Civil detalló que «trabajan para encontrar al responsable».
Denuncian al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por presunto lavado de activos
La denuncia más reciente fue presentada por Juan Carlos Portilla, profesor y experto en anticrimen financiero. Señala al mandatario y a su exesposa Verónica Alcocer de presunto lavado de activos. La acusación fue radicada tanto en la comisión como en la Fiscalía.
Presunto lavado de activos tras estar en la lista Clinton
Portilla fundamenta su denuncia en supuestas irregularidades relacionadas tras su inclusión en la lista Clinton, en la que también están Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. El denunciante le solicitó al órgano legislativo acceder a información financiera sensible.
Pruebas de reportes de inteligencia financiera y de actividades sospechosas de las cuentas del presidente, no solo en Colombia, sino las que podría llegar a tener en Italia, en paraísos fiscales de Europa y de América Latina, Caribe y Estados Unidos.
La segunda que pasó formalmente a investigación preliminar está relacionada con el escándalo de los pasaportes. Surgió tras una denuncia del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien pidió pruebas documentales y actos de verificación por un presunto abuso de función pública.
La primera denuncia sobre el tema de los pasaportes
Según el denunciante, el presidente habría intervenido como determinador en la decisión de declarar desierta la licitación que había ganado Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes. Esta situación llevó a la creación de un nuevo modelo en alianza con Portugal, lo cual generó cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comisión ordenó una diligencia específica en el marco de estas investigaciones: “Para que dentro de los 20 días siguientes practique inspección administrativa en la Procuraduría”. El objetivo es verificar si existen elementos que permitan avanzar hacia una eventual imputación formal.