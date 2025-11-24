Principal
Un niño y dos adultos resultan lesionados tras volcar vehículo en Sonsonate
Varias personas que viajaban en la parte trasera de un pick up vivieron momentos de pánico, luego que el vehículo se accidentara, la mañana de este lunes.
De acuerdo con reportes, el accidente se registró en carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla.
Como resultado de este percance, dos adultos y un niño sufrieron lesiones y fueron auxiliados en el lugar por un equipo de socorristas.
De manera preliminar se ha informado que el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando a un costado de la vía
Precios de los combustibles al alza
Los precios de los combustibles en El Salvador sufrirán una variación a la alza, anunció la Dirección de Energía Hidrocarburos y Minas de El Salvador (DGEHMSV), esta mañana de lunes.Turismo en El Salvador
Según la DGEHMSV, todas las variantes de combustibles en todo el territorio nacional tendrán un alza de 0.05 centavos de dólar.
Es decir, tanto la gasolina Superior, Regular y Diésel experimentarán un aumento de $0.05 centavos en todo el país.
Autoridades de la DGEHMSV agregaron que los nuevos precios entrarán en vigencia desde el martes 25 de noviembre (mañana) y estarán disponibles hasta el lunes 08 de diciembre.
MARN prevé lluvias para la tarde e inicios de la noche de este lunes
Durante este lunes, las lluvias azotarán algunas zonas del territorio nacional durante la tarde e inicios de la noche de este lunes, pero no evitarán que las temperaturas mantengan el ambiente muy cálido en horas diurnas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Según el meteorólogo David Pichinte Quele, por la mañana, se prevé que cielo esté despejado, sin lluvias; y en el transcurso de la tarde, se espera la formación de algo de nubosidad, con posibilidad de lluvias en algunos sectores de la cadena montañosa y de la franja volcánica, incluyendo sus cercanías.
“Esta posibilidad de lluvias se mantendrá durante las primeras horas de la noche, en sectores de los departamentos de la zona central”, agregó en su informe el meteorólogo del MARN.
Quele añadió que el viento estará variando, con velocidades promedio que irán de los 09 a 18 kilómetros por hora (km/h), y “ocasionalmente hasta 30 km/h, en zonas altas”.
“La principal influencia es el flujo acelerado del este y noreste, una vaguada inmersa en el flujo y un ligero apoyo de sistemas en capas medias que, combinados, generarán condiciones para la formación de nubosidad asociada a lluvias”, explicó el experto de Medio Ambiente.
Defensoría del Consumidor ha realizado 373 inspecciones con motivo del black friday
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dio a conocer que desde el pasado 03 de noviembre, la institución ha realizado 373 inspecciones a nivel nacional para evitar que los negocios engañen a la población con precios falsos con motivo a las ofertas que llegan en el mes de noviembre por el famoso black Friday.
“El Viernes Negro es una oferta extraordinaria, en la cual las personas esperan un precio que le pueda generar un beneficio, por ello estamos realizando inspecciones para ver las ofertas y promociones” indicó el Salazar
Según el funcionario, desde el pasado 03 de noviembre, hasta la fecha, han realizado 373 verificaciones a escala nacional, de las cuales un 26 % ha resultado con incumplimientos, entre ellos, restaurantes, tiendas de conveniencias y comercios entre otros.
Además, dijo que es importante que los consumidores conozcan sus derechos para identificar irregularidades y así presentar sus denuncias.
“Ante cualquier irregularidad pueden marcar al 910 y al 7844-1482. Si detecta publicidad engañosa, productos que no tienen el precio a la vista, nos puede contactar. En nuestro Observatorio de Publicidad, Promociones y Ofertas puede monitorear la publicidad y las ofertas del mercado” detalló el presidente de la Defensoría.
Salazar destacó que en el sitio web de la Defensoría: https://precompra.defensoria.gob.sv/compara la población puede comparar el mismo producto, en diferentes establecimientos, y conocer el precio histórico en ese establecimiento.
“Si está cotizando un producto, acá encuentra la mejor opción de compra, ahí tenemos más de 1,600 productos. También vemos el tema de la garantía, los comercios deben tener un registro de estas”, agregó el funcionario.
Desde el año 2020 a la fecha, la Defensoría del consumidor ha multado a 515 proveedores. Esto suma alrededor de unos $2.1 millones. En lo que va del presente año, en materia de garantía se ha atendido más de 4,000 personas, además han resuelto 737 denuncias, con un monto de $1.1 millones recuperados, en favor de los consumidores
“Hoy en día, ya superamos las 101,000 atenciones brindadas a escala nacional, de las cuales, más de 20,000 son denuncias. Estamos atendiendo una gran variedad de casos. A la fecha llevamos recuperados $31.6 millones en favor de más de 315,000 consumidores”, concluyó el presidente de la defensoría.