Un hombre se quita la vida en Santa Tecla deprimido por la muerte de su hija
Un hombre de la tercera edad se quitó la vida este miércoles 13 de agosto frente a su vivienda en la 10a. avenida norte y 15 calle poniente, en la colonia Las Palmeras, del distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La Policía Nacional Civil informó sobre el hecho tras una inspección de sus agentes, quienes acudieron a la escena de lo que se presumía en otros medios de comunicación había sido un homicidio.
Sin embargo, tras las investigaciones preliminares, concluyó que se trató de un suicidio por situaciones familiares.
«Según la investigación, la víctima atravesaba un proceso de depresión severa tras la muerte de su hija. Además, padecía una enfermedad terminal, circunstancias que contribuyeron a que tomara la fatídica decisión de quitarse la vida», indicó la PNC.
La corporación policial además mencionó que fue a través de las cámaras de videovigilancia que se comprobó que el hombre, de 78 años de edad, salió de su casa, sacó una silla a la acera, se sentó y se disparó en la cabeza, falleciendo de inmediato.
La identidad de la víctima no fue proporcionada por las autoridades.
Condenan a 50 años de cárcel a una pandillera que mató a su novio para mantener una relación con otro marero
Una mujer perteneciente a las pandillas fue condenada a 50 años de cárcel por haber asesinado a su novio para mantener una relación sentimental con otro marero.
El Juzgado de Primero de Sentencia de San Salvador determinó la condena luego de declarar culpable de homicidio agravado a Claudia Marisol Alemán, quien actuó con otros dos pandilleros cómplices, uno de ellos era con quien tenía la otra relación.
Los otros dos mareros involucrados fueron Wílber Antonio Guardado Flores y Kevin Mauricio Molina Ayala, condenados a 30 años de cárcel. Todos los involucrados en el homicidio pertenecen a la tribu Praderas, de la cancha Delgado, del Barrio 18.
Captura de Pantalla 2025-08-14 a la(s) 08.51.11
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los condenados cometieron el crimen el 25 de marzo del año 2018, en el cantón Cabañitas, del distrito de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador.
«Claudia Marisol Alemán mantenía una relación sentimental con la víctima, pero también con uno de los imputados, por lo que le pidió que lo asesinaran para quedarse juntos. Alemán planificó el hecho y el día del crimen dejó que los otros dos imputados entraran a la vivienda para que asesinaran a su pareja con arma de fuego», detalló la FGR.
La Fiscalía aseguró que luego de quitarle la vida a la víctima, lo desmembraron y lo lanzaron a una fosa séptica, lo cubrieron con arena, tierra y piedra para sellarlo.
Los condenados también son procesados penalmente por agrupaciones ilícitas.
Segunda generación del Programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez
Un nuevo grupo de jóvenes recibió el certificado que los acredita como la segunda generación del Programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez, con las cuales se convertirán en exitosos profesionales que podrán contribuir al desarrollo de este país.
Durante el evento, el presidente Ernesto Castro agradeció el esfuerzo de los jóvenes para superarse por medio de la educación. Además, resaltó que este es un proyecto que representa un cambio histórico para El Salvador y proviene de los ahorros implementados por esta Asamblea desde 2021.
“Nunca antes una Asamblea Legislativa se preocupó por desarrollar medidas que permitieran a jóvenes de comunidades olvidadas acceder a una carrera universitaria. Por años, la vieja clase política ignoró las grandes necesidades de los territorios que ellos mismos abandonaron”, dijo.
Finalmente, expresó que este tipo de iniciativas confirman que se ha dejado atrás la vieja forma de hacer política y que ahora la juventud es una prioridad para este órgano de Estado.
Le reclaman por orinarse en la calle, se enoja, y ejecuta a vecino en Iztapalapa
La violencia volvió a cobrar una víctima en Iztapalapa. Un hombre identificado como Carlos Montoya, con historial de al menos seis ingresos a prisión, asesinó a un vecino que le reclamó por orinarse en la vía pública.
El ataque ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde Montoya y otros sujetos ingerían alcohol en la calle. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, uno de ellos se orinó frente a las viviendas, lo que provocó la molestia de un vecino que iba acompañado de su esposa. El reclamo desató la furia de Montoya, quien ejecutó al hombre en plena vía pública.
Detenido por la SSC tras cometer el crimen
Elementos del Sector Santa Cruz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron detener a Montoya momentos después del homicidio. El sujeto, de complexión robusta y con múltiples tatuajes en los brazos, fue captado en fotografías difundidas por el periodista Carlos Jiménez.
En las imágenes aparece vestido con una camiseta blanca sin mangas, pantalón azul y tenis de la marca adidas, aparentemente de imitación. Porta una barba tupida, cabello largo en los costados y una frente amplia. Su mirada retadora y la ausencia de arrepentimiento contrastan con la gravedad del crimen cometido.
Fotografías del lugar muestran la huella hemática que dejó la víctima tras ser ejecutada, así como un vaso con una veladora encendida que familiares colocaron en memoria del fallecido. También es visible la mancha de orina que originó la discusión y que terminó desencadenando el asesinato.
La alcaldía Iztapalapa, considerada una de las más violentas de la Ciudad de México, vuelve a estar bajo los reflectores tras un crimen que evidencia cómo un simple reclamo vecinal puede convertirse en una tragedia mortal.