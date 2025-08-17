Principal
Segunda generación del Programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez
Un nuevo grupo de jóvenes recibió el certificado que los acredita como la segunda generación del Programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez, con las cuales se convertirán en exitosos profesionales que podrán contribuir al desarrollo de este país.
Durante el evento, el presidente Ernesto Castro agradeció el esfuerzo de los jóvenes para superarse por medio de la educación. Además, resaltó que este es un proyecto que representa un cambio histórico para El Salvador y proviene de los ahorros implementados por esta Asamblea desde 2021.
“Nunca antes una Asamblea Legislativa se preocupó por desarrollar medidas que permitieran a jóvenes de comunidades olvidadas acceder a una carrera universitaria. Por años, la vieja clase política ignoró las grandes necesidades de los territorios que ellos mismos abandonaron”, dijo.
Finalmente, expresó que este tipo de iniciativas confirman que se ha dejado atrás la vieja forma de hacer política y que ahora la juventud es una prioridad para este órgano de Estado.
Internacionales
Le reclaman por orinarse en la calle, se enoja, y ejecuta a vecino en Iztapalapa
La violencia volvió a cobrar una víctima en Iztapalapa. Un hombre identificado como Carlos Montoya, con historial de al menos seis ingresos a prisión, asesinó a un vecino que le reclamó por orinarse en la vía pública.
El ataque ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde Montoya y otros sujetos ingerían alcohol en la calle. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, uno de ellos se orinó frente a las viviendas, lo que provocó la molestia de un vecino que iba acompañado de su esposa. El reclamo desató la furia de Montoya, quien ejecutó al hombre en plena vía pública.
Detenido por la SSC tras cometer el crimen
Elementos del Sector Santa Cruz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron detener a Montoya momentos después del homicidio. El sujeto, de complexión robusta y con múltiples tatuajes en los brazos, fue captado en fotografías difundidas por el periodista Carlos Jiménez.
En las imágenes aparece vestido con una camiseta blanca sin mangas, pantalón azul y tenis de la marca adidas, aparentemente de imitación. Porta una barba tupida, cabello largo en los costados y una frente amplia. Su mirada retadora y la ausencia de arrepentimiento contrastan con la gravedad del crimen cometido.
Fotografías del lugar muestran la huella hemática que dejó la víctima tras ser ejecutada, así como un vaso con una veladora encendida que familiares colocaron en memoria del fallecido. También es visible la mancha de orina que originó la discusión y que terminó desencadenando el asesinato.
La alcaldía Iztapalapa, considerada una de las más violentas de la Ciudad de México, vuelve a estar bajo los reflectores tras un crimen que evidencia cómo un simple reclamo vecinal puede convertirse en una tragedia mortal.
Principal
Accidente en San Salvador deja dos lesionados
Un accidente de tránsito registrado este sábado al mediodía dejó un saldo de dos personas lesionadas en un tramo vial del departamento de San Salvador.
La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que el percance se produjo sobre el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, en el sector de Ciudad Delgado.
Las causas del accidente fueron la velocidad excesiva a la que conducía un vehículo particular que colisionó contra un camión estacionado en ese sector.
La conductora del vehículo y su acompañante resultaron lesionados, por lo que fueron llevados a un centro hospitalario.
Elementos de la División de Tránsito de la PNC se hicieron presentes en la zona para realizar las respectivas investigaciones y regular el flujo vehicular.
Internacionales
Bolsonaro regresa a prisión domiciliaria tras exámenes médicos a semanas de su veredicto
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro salió este sábado por algunas horas de la residencia donde cumple prisión domiciliaria en Brasilia para realizarse exámenes médicos, a pocas semanas de que la corte suprema falle en el juicio que enfrenta por una presunta intentona golpista.
Autorizado por el tribunal supremo, el exmandatario, de 70 años, se sometió a varios procedimientos debido a «un cuadro reciente de fiebre, tos, episodios persistentes de reflujo (…) e hipo», informó el Hospital DF Star, en un comunicado.
Bolsonaro fue sometido a una larga cirugía en abril para solucionar una obstrucción intestinal derivada de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato. Permaneció internado durante tres semanas tras la operación.
Bolsonaro salió del hospital a las 14H00 locales (17H00 GMT) y regresó luego a la residencia donde está confinado desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales.
El exmandatario se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al centro médico con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos. No se dirigió a la prensa.
El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.
Acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva e inhabilitado electoralmente hasta 2030, Bolsonaro insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026.
El principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil se dice inocente y víctima de «persecución». Su caso ha detonado una crisis diplomática y comercial entre Brasilia y Washintgon.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez a cargo del proceso, Alexandre de Moraes y otros siete magistrados.
De su lado, Lula ha expresado respaldo a la corte suprema y prometió «defender (…) la soberanía del pueblo brasileño».
A pesar de la presión de Washington, la corte avanza en el juicio y convocó a varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre para decidir si Bolsonaro es culpable de haber tramado un fallido golpe de Estado, lo que puede llevarlo a la cárcel por unos 40 años.
Las fechas para emitir el veredicto se cruzan con la convocatoria el 7 de septiembre a manifestaciones en defensa del exmandatario en varias ciudades brasileñas.