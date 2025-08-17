Condenan a 50 años de cárcel a una pandillera que mató a su novio para mantener una relación con otro marero

Una mujer perteneciente a las pandillas fue condenada a 50 años de cárcel por haber asesinado a su novio para mantener una relación sentimental con otro marero.

El Juzgado de Primero de Sentencia de San Salvador determinó la condena luego de declarar culpable de homicidio agravado a Claudia Marisol Alemán, quien actuó con otros dos pandilleros cómplices, uno de ellos era con quien tenía la otra relación.

Los otros dos mareros involucrados fueron Wílber Antonio Guardado Flores y Kevin Mauricio Molina Ayala, condenados a 30 años de cárcel. Todos los involucrados en el homicidio pertenecen a la tribu Praderas, de la cancha Delgado, del Barrio 18.

Captura de Pantalla 2025-08-14 a la(s) 08.51.11

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, los condenados cometieron el crimen el 25 de marzo del año 2018, en el cantón Cabañitas, del distrito de Ciudad Delgado, en el departamento de San Salvador.

«Claudia Marisol Alemán mantenía una relación sentimental con la víctima, pero también con uno de los imputados, por lo que le pidió que lo asesinaran para quedarse juntos. Alemán planificó el hecho y el día del crimen dejó que los otros dos imputados entraran a la vivienda para que asesinaran a su pareja con arma de fuego», detalló la FGR.

La Fiscalía aseguró que luego de quitarle la vida a la víctima, lo desmembraron y lo lanzaron a una fosa séptica, lo cubrieron con arena, tierra y piedra para sellarlo.

Los condenados también son procesados penalmente por agrupaciones ilícitas.

