Ultimátum a Xabi: si cae ante el Alavés se marcha del Real Madrid

El conjunto del FC Haka, equipo histórico finlandés con sede en Valkeakoski, dio a conocer que se incendió una de las tribunas de su estadio que terminó causando varios daños en las instalaciones y en el campo de juego.

El incendio representa un duro golpe para el club, que ya enfrentaba problemas económicos y deportivos. Algunos medios han informado que el incendio pudo ser por una protesta de la afición al estar enojados por haber descendido, aunque las primeras investigaciones han señalado que habría sido por un accidente.

La policía arrestó a tres adolescentes y al menos uno de ellos, de 15 años, admitió ser el responsable de iniciar las llamas que terminaron saliéndose de control.

Por el momento, el club no ha informado en sus redes sociales cual va a ser la forma en la que podrán cubrir y reparar los gastos de los daños que tienen. Con el descenso, el panorama se complica para los ingresos del equipo.

