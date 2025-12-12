Procesan a sujeto que por celos insultó y denigró a su expareja en Soyapango

El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió, en audiencia inicial, enviar a la etapa de instrucción el proceso contra Juris Ezequiel A. R., de 30 años de edad, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su pareja, de 29 años.

Centros Judiciales El Salvador (CJES) informó que el caso será remitido a un Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres y, mientras continúa el proceso, a Ezequiel se le impuso una medida alterna a la detención, la cual consiste en presentarse el día 15 de cada mes a dicho juzgado.Precios combustibles

La víctima cuenta con medidas de protección vigentes otorgadas por el Juzgado Tercero de Paz ya que, meses atrás, ambos habían sido sometidos a una audiencia por violencia intrafamiliar.

“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron hace varias semanas en la colonia Bosques de Prusia, donde el imputado, movido por celos, habría insultado y denigrado a la víctima. Posteriormente, la mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitió iniciar el proceso judicial”, explicó CJES.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...