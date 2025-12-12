Principal
Procesan a sujeto que por celos insultó y denigró a su expareja en Soyapango
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió, en audiencia inicial, enviar a la etapa de instrucción el proceso contra Juris Ezequiel A. R., de 30 años de edad, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su pareja, de 29 años.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) informó que el caso será remitido a un Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres y, mientras continúa el proceso, a Ezequiel se le impuso una medida alterna a la detención, la cual consiste en presentarse el día 15 de cada mes a dicho juzgado.

La víctima cuenta con medidas de protección vigentes otorgadas por el Juzgado Tercero de Paz ya que, meses atrás, ambos habían sido sometidos a una audiencia por violencia intrafamiliar.
La víctima cuenta con medidas de protección vigentes otorgadas por el Juzgado Tercero de Paz ya que, meses atrás, ambos habían sido sometidos a una audiencia por violencia intrafamiliar.
“De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron hace varias semanas en la colonia Bosques de Prusia, donde el imputado, movido por celos, habría insultado y denigrado a la víctima. Posteriormente, la mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitió iniciar el proceso judicial”, explicó CJES.
Multan a microbusero por circular en sentido contario
En atención a la denuncia recibida, el Viceministerio de Transporte (VMT) procedió a sancionar a un microbusero por circular la unidad en sentido contrario
La unidad corresponde a la ruta 29 placas MB2524, quien fue captada circulando en sentido contrario en bulevar San Bartolo.
Las autoridades de transporte indican que se procedió a aplicar las sanciones por las faltas TO70: conducir en sentido contrario; y la TT7: por conducir con las puertas abiertas.
Ante este tipo de acciones irresponsables, las autoridades continúan haciendo el llamado a los conductores a ser responsables y respetar la normativa vial, para evitar futuros accidentes o multas económicas.
Se eleva a 8 la cantidad de personas fallecidas en ataques del Cártel de Sinaloa en Guatemala
Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala brindaron una actualización de la cifra de fallecidos en los ataques perpetrados por el Cártel de Sinaloa en aldeas fronterizas.
Según el INACIF, un total de siete cuerpos ingresaron en la morgue del hospital de Huehuetenango y uno más en San Marcos.
De manera que la cifra de fallecidos en los ataques en aldeas fronterizas es de ocho y ya no seis como se había informado preliminarmente.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.
Realizan operativos en lugares que venden y reparan celulares de manera ilícita en Chalatenango
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en sus redes sociales que realizó un operativo en zonas que venden y reparan celulares de manera ilícita en Chalatenango.
«Con el objetivo de continuar desmantelando la estructura de criminales dedicados a la venta y reparación de teléfonos obtenidos de forma ilícita, la FGR en conjunto con la PNC ejecutó registros en distintos sectores de Chalatenango, durante la tarde de este jueves», detalló la Físcalía
Las autoridades han incautado teléfonos celulares, tablets, computadoras y equipo informático que fue entregado por el gobierno, a los estudiantes.
Los dueños de estos negocios se dedican a comercializar aparatos electrónicos que no cuentan con ningún respaldo legal para su adquisición.
Hasta el momento, se han hecho efectivos 7 registros en Chalatenango Norte, 4 registros en Chalatenango Centro y 9 registros más en Chalatenango Sur.