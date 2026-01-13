Trump dice que EE. UU. impondrá aranceles del 25% a socios comerciales de Irán

El FC Barcelona oficializó este martes la cesión del portugués Joao Cancelo hasta final de temporada procedente del Al Hilal de Arabia Saudita.

«Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao», señaló el club azulgrana en las redes sociales.

El Barça, líder de La Liga, anunció inicialmente la llegada de Cancelo el martes antes de borrar la noticia y retrasar su presentación prevista, debido a un problema de documentación.

«He venido a ayudar e intentar ganar títulos aquí. Me siento en casa en este club, es el único club que me pone la piel de gallina cuando juego», declaro Cancelo después de firmar su nuevo contrato.

Tras la lesión de ligamentos de la rodilla sufrida por el central Andreas Christensen en diciembre, la normativa de LaLiga permitió al Barça utilizar parte del coste de su salario para inscribir una nueva incorporación, lo que ayudó al club español, con dificultades económicas, a fichar a Cancelo y reforzar la defensa de Hansi Flick.

El defensa luso, de 31 años, vuelve al equipo azulgrana tras jugar en la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City.

En ese curso, Cancelo disputó 42 partidos (32 de LaLiga y 10 de Champions), anotó cuatro goles (dos en liga y otros dos en la competición europea, y repartió cinco asistencias.

«Sin duda, mi espina clavada es no ganar ningún título en mi primera etapa, pero puedo prometer trabajo y sacrificio, si trabajas bien, los títulos llegan», afirmó el jugador.

Habitual en las convocatorias de la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez, Cancelo no estaba jugando con frecuencia en el Al-Hilal, club al que llegó procedente del Man City por 24 millones de euros (28 millones de dólares) en 2024.

El Barça visita el jueves al líder de Segunda División, el Racing de Santander, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...