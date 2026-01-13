Internacionales
Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Internacionales
Fiscalía surcoreana pide pena capital para expresidente por declarar ley marcial
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
Internacionales
Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con Rubio y Vance el miércoles en Washington
«El vicepresidente estadounidense JD Vance ha querido participar también en esta reunión, y será el anfitrión. Tendrá lugar en la Casa Blanca», declaró a la prensa Lars Løkke Rasmussen.
Vivian Motzfeldt, la jefa de la diplomacia de Groenlandia, un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca, había solicitado la semana pasada una reunión con Marco Rubio.
Por su parte, el ministro danés de Defensa anunció que el próximo lunes se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para hablar de la seguridad en el Ártico.
El año pasado, JD Vance visitó durante unas horas la base aérea estadounidense de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, y calificó a Dinamarca de «mal aliado» por, según él, no hacer suficientes esfuerzos para garantizar la seguridad de esta región.
En los últimos días el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado la presión sobre Groenlandia asegurando que tomará el control de la isla ártica «de una forma u otra». Argumenta que, si Washington no diera este paso, Rusia y China se convertirían en potencias hegemónicas en el Ártico.
El lunes, la OTAN y Groenlandia anunciaron su intención de cooperar para reforzar la defensa de este vasto territorio con el objetivo de disuadir a Trump.
«Estados Unidos debería, por el contrario, agradecer a Dinamarca, que a lo largo de los años ha sido un aliado muy leal», afirmó el domingo el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país es el miembro más reciente de la OTAN.
Dinamarca y el gobierno autónomo de Groelandia esperan que la reunión sirva para disipar «malentendidos» sobre la defensa y la presencia de China en la región, entre otras cuestiones.
Según el ministro danés de Exteriores, la reunión del miércoles debe permitir «trasladar toda esta discusión [sobre Groenlandia], que no se ha relajado (…), a una sala de reuniones, donde se pueda mirar a los ojos y hablar de los asuntos en cuestión».
El Gobierno danés recordó recientemente haber invertido cerca de 90,000 millones de coronas (unos 14,000 millones de dólares) para reforzar su presencia militar en el Ártico.
Internacionales
Los decesos superan los nacimientos en Francia por primera vez desde 1944
El saldo natural, que corresponde a la diferencia entre los nacimientos y los decesos, fue por su parte negativo: -6.000. Esta situación se debe a dos factores: el retroceso de la natalidad y un alza de los fallecimientos.
«Lo sorprendente es hasta qué punto, en pocos años, el saldo natural ha disminuido por la rápida caída de los nacimientos», subrayó Sylvie Le Minez, jefa de la unidad de estudios demográficos y sociales del Insee, en rueda de prensa.
Unos 645.000 bebés nacieron en 2025, un 2,1% menos que el año anterior, lo que corresponde al menor número desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por cuarto año consecutivo. La caída es más pronunciada respecto a 2010: un 24% menos.
En paralelo, 651.000 personas fallecieron, en alza de un 1,5% respecto a 2024 debido, en particular, a la epidemia de gripe invernal, según el Insee. También se debe a la llegada a edades de riesgo de la generación del «baby boom».
La preocupación sobre los nacimientos planea desde hace años. En 2024, el presidente Emmanuel Macron, de centroderecha, abogó por un «rearme demográfico» basado en impulsar la natalidad, mejorando el permiso parental y combatiendo la infertilidad.
Para los demógrafos, entre las dificultades para tener hijos figuran encontrar un trabajo estable, acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el cambio climático o la conciliación de la vida profesional y familiar.
En 2023, Francia era el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de fecundidad: 1,66 hijos por mujer, sólo por detrás de Bulgaria (1,81), según datos de la oficina europea de estadística Eurostat.
El Insee fijó este índice en 1,56 hijos por mujer en 2025 en Francia, confirmando la tendencia a la baja desde 2010, cuando se situaba en 2,02, y marcando su nivel más bajo desde el fin de la Primera Guerra Mundial.