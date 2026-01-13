Principal
Conductor provoca accidente mortal en Quezaltepeque
Gerardo Larios Calderón, de 27 años, ocasionó un accidente de tránsito la mañana de este día que dejó una persona fallecida, por lo que será remitido por el delito de homicidio culposo, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana Este, en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte. De acuerdo con el informe preliminar, Larios Calderón no guardó la distancia reglamentaria y colisionó con un camión. Tras el impacto, su vehículo invadió el carril contrario y chocó contra otro automóvil, provocando el fallecimiento inmediato del conductor de este último.
Equipos de emergencia y autoridades se hicieron presentes en la zona para realizar las inspecciones correspondientes y regular el tránsito. El paso vehicular ya fue habilitado tras concluir las labores en el lugar.
El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para continuar con el proceso legal.
Internacionales
Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Principal
Las redes sociales dañan la salud de los adolescentes, alerta regulador sanitario francés
Varios países se plantean tomar medidas para regular el acceso a Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat, redes muy populares entre los jóvenes, después de la restricción impuesta por Australia en diciembre a los menores de 16 años.
En ese contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES) francesa publicó el martes una advertencia sobre el tema, resultado de cinco años de trabajo de un comité de expertos.
Aunque no son la única causa del deterioro de la salud mental de los adolescentes, los efectos negativos de las redes sociales son «numerosos» y están «documentados», indica el organismo en el informe.
La agencia aconseja «actuar en la raíz» para que los menores sólo puedan acceder a las redes sociales «diseñadas y configuradas para proteger su salud».
Esto implica que las plataformas tendrían que cambiar sus algoritmos, sus técnicas de persuasión y las configuraciones predeterminadas, según la agencia.
«Este estudio aporta argumentos científicos al debate sobre las redes sociales en los últimos años: se basa en 1.000 estudios» y documentan «los efectos en la salud», declaró en rueda de prensa Olivia Roth-Delgado, responsable del panel de expertos.
Las redes sociales consultadas desde un smartphone –a las que la mitad de los jóvenes de 12 a 17 años dedican de dos a cinco horas al día– son una «caja de resonancia inédita» que refuerza los estereotipos, visibiliza conductas de riesgo y favorece el ciberacoso.
El contenido también ofrece una idea irreal de la belleza a través de imágenes modificadas digitalmente que pueden provocar en las niñas baja autoestima, lo que puede desembocar en depresión o trastornos alimentarios, añade la agencia.
Las niñas, que usan las redes sociales más que los niños, están sometidas a una mayor «presión social vinculada a los estereotipos de género», según el documento.
Esto significa que ellas se ven más afectadas por los peligros de las redes sociales, al igual que las personas LGTB y quienes ya tienen trastornos de salud mental, agrega.
A diferencia de Australia, que estableció el umbral en 16 años, Francia quiere prohibir el acceso a los menores de 15. Dos propuestas de ley están en fase de debate en la Asamblea francesa.
Internacionales
Fiscalía surcoreana pide pena capital para expresidente por declarar ley marcial
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.