Conductor provoca accidente mortal en Quezaltepeque

Varios países se plantean tomar medidas para regular el acceso a Facebook, Instagram, TikTok o Snapchat, redes muy populares entre los jóvenes, después de la restricción impuesta por Australia en diciembre a los menores de 16 años.

En ese contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSES) francesa publicó el martes una advertencia sobre el tema, resultado de cinco años de trabajo de un comité de expertos.

Aunque no son la única causa del deterioro de la salud mental de los adolescentes, los efectos negativos de las redes sociales son «numerosos» y están «documentados», indica el organismo en el informe.

La agencia aconseja «actuar en la raíz» para que los menores sólo puedan acceder a las redes sociales «diseñadas y configuradas para proteger su salud».

Esto implica que las plataformas tendrían que cambiar sus algoritmos, sus técnicas de persuasión y las configuraciones predeterminadas, según la agencia.

«Este estudio aporta argumentos científicos al debate sobre las redes sociales en los últimos años: se basa en 1.000 estudios» y documentan «los efectos en la salud», declaró en rueda de prensa Olivia Roth-Delgado, responsable del panel de expertos.

Las redes sociales consultadas desde un smartphone –a las que la mitad de los jóvenes de 12 a 17 años dedican de dos a cinco horas al día– son una «caja de resonancia inédita» que refuerza los estereotipos, visibiliza conductas de riesgo y favorece el ciberacoso.

El contenido también ofrece una idea irreal de la belleza a través de imágenes modificadas digitalmente que pueden provocar en las niñas baja autoestima, lo que puede desembocar en depresión o trastornos alimentarios, añade la agencia.

Las niñas, que usan las redes sociales más que los niños, están sometidas a una mayor «presión social vinculada a los estereotipos de género», según el documento.

Esto significa que ellas se ven más afectadas por los peligros de las redes sociales, al igual que las personas LGTB y quienes ya tienen trastornos de salud mental, agrega.

A diferencia de Australia, que estableció el umbral en 16 años, Francia quiere prohibir el acceso a los menores de 15. Dos propuestas de ley están en fase de debate en la Asamblea francesa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...