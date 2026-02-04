Principal
Trump destaca acuerdo comercial con El Salvador
El Gobierno del presidente Donald Trump destacó este lunes el acuerdo comercial con El Salvador como el principal que ha sido logrado, fruto de sus negociaciones, al considerar que amplía y agiliza el acceso a los mercados internacionales.
La Casa Blanca publicó, en ocasión de los 178 años del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el solemne mensaje presidencial, dentro del que sobresale en su lista de éxitos: «He conseguido acuerdos comerciales históricos con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, permitiendo un acceso mayor y más ágil a los mercados».
Este año, la nación norteamericana celebra el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, manteniendo su misión de defender los intereses de los estadounidenses.
A finales del año pasado, el Gobierno de El Salvador y el de Estados Unidos acordaron un marco para un acuerdo sobre comercio recíproco, el cual fue oficializado hace una semana con la firma del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem.
El país, incluso, recibió la alta distinción de que Estados Unidos deberá tener en consideración este pacto comercial si el presidente Donald Trump decide actualizar sus aranceles a productos del extranjero.
El Salvador logró así el primer Acuerdo Comercial Recíproco en todo el hemisferio occidental, el cual elimina de tajo aranceles a productos salvadoreños y amplía la cooperación económica con su socio del norte. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele redujo al 0 % las tarifas en aduanas estadounidenses para productos salvadoreños.
El pacto elimina el arancel del 10 % que se aplicaba a las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos, reduciéndolo a 0 % para muchos productos, lo que puede aumentar la competitividad de bienes salvadoreños en el mercado estadounidense.
Además, se facilita el comercio al simplificar trámites aduaneros y comerciales y eliminar barreras técnicas para ciertos productos. Todo esto se traduce en una ampliación de los mercados entre El Salvador y Estados Unidos, y en el fortalecimiento de sectores como textiles, manufactura y agricultura.
Principal
Continúa la distribución de paquetes escolares en El Salvador
El Salvador mantiene en marcha la distribución de paquetes escolares en todo el país, un programa que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes de parvularia a bachillerato.
De acuerdo con las autoridades, la logística permite que la entrega de útiles, uniformes, zapatos y equipo tecnológico alcance a estudiantes de más de 5,000 centros educativos públicos.
En total, se distribuyen 16 tipos de paquetes escolares, diseñados según el nivel educativo y las necesidades de cada grado.
Durante la madrugada de este día, personal del Ministerio de Gobernación, en coordinación con privados de libertad del Plan Cero Ocio, ejecutó labores de traslado de los insumos.
Camiones cargados con paquetes escolares recorren distintos puntos del país para garantizar que el material llegue a las escuelas.
Las autoridades han indicado que este beneficio es gratuito y forma parte del compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele de apoyar la educación pública, reduciendo la carga económica de las familias salvadoreñas y minimizando la brecha digital.
La distribución se realizará de manera escalonada a lo largo de todo el mes de febrero, conforme a la logística establecida por el ministerio, con el objetivo de asegurar una entrega ordenada y efectiva en cada centro educativo.
Economia
La actividad económica de la construcción creció 29.8 % en noviembre
La actividad económica de El Salvador, medida a través del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), presentó un buen desempeño el año pasado impulsado por sectores como la construcción.
De acuerdo al último informe presentado por el Banco Central de Reserva (BCR) en noviembre de 2025, el principal impulsor de este índice fue la construcción, apartado que registró un 29.8 %, es decir, casi diez veces más que el 3 % reportado en octubre.
Con esta remontada, el sector continuó con la tendencia de crecimiento a doble dígito observada durante los primeros meses del año.
Otro sector con favorable desempeño en el período en análisis es el de comercio, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y de servicios de comida, el cual reportó un 6.5 %, una mejora de 2.6 % desde el 3.9 % del mes anterior.
Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas, de apoyo, y otros servicios que reflejaron un crecimiento del 5.2 %, una variación de 0.9 puntos porcentuales respecto a octubre cuando alcanzó un 6.1 %.
Mientras la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, y otras actividades industriales registró, un 3.4 %, un crecimiento de 2.7 %, dado que en el décimo mes del año obtuvo un 0.7 %.
En diciembre del año pasado, el BCR dio a conocer que, hasta el tercer trimestre, el comportamiento de la economía salvadoreña medida en términos de producto interno bruto (PIB) fue del 5.1 %.
La medición supera la correspondiente al primero y segundo trimestre que fueron de 2.4 %, y 4.1 %, respectivamente.
Asimismo, supera en un 4 % a los resultados obtenidos por el país para el tercer trimestre de 2024.
Nacionales -deportes
René Ayala es el nuevo presidente de la primera división de fútbol
Samuel Gálvez, integrante del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), renunció a su cargo como presidente de la primera división el año pasado, y desde el lunes 2 de febrero, René Ayala, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ha tomado las riendas de la primera división.
Sin embargo, ese puesto será de manera transitoria por un periodo de tres meses para cumplir con algunas tareas pendientes urgentes y otras que van en beneficio del máximo circuito.
«Empezamos un periodo de transición. Como podrán ver el coronel Samuel Gálvez ya no se encuentra con nosotros en la primera división, el día sábado, como parte del cumplimiento de los nuevos estatutos de la Federación presentó su renuncia de manera formal para poder estar de lleno en el tema del comité ejecutivo», explicó Ayala en la reunión del lunes con los directivos de la primera.
Ayala confirmó que una de sus principales funciones en la presidencia de la liga mayor será la homologación de estatutos. «Tenemos una credencial vigente por tres meses donde se trabajará en la homologación de los nuevos estatutos que regirán a partir de este año la primera división de fútbol».
El nuevo mandamás de esta liga detalló que otros puntos que se abordaron son el inicio de la Copa Presidente, donde informó de fechas claves para los 24 equipos que entrarán a la competencia.
Los participantes tendrán el 5 y 6 de febrero para inscribirse, nóminas de jugadores, en el caso de la primera división, donde habrá un total de 35 futbolistas (25 de la primera categoría y 10 que llegarán de la reserva y la sub-17). Además, para este viernes 6 de febrero está prevista la entrega de los dos juegos de uniformes de la marca Power On con los que jugarán los clubes esta competencia.
Por otra parte, René Ayala también adelantó que la próxima semana recibirán a tres empresas que distribuyen balones, todas con calidad FIFA. Molten, Pioneer y Adidas son las marcas de balones que tienen intenciones de patrocinar a la primera división.