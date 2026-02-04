Continúa la distribución de paquetes escolares en El Salvador

Samuel Gálvez, integrante del nuevo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), renunció a su cargo como presidente de la primera división el año pasado, y desde el lunes 2 de febrero, René Ayala, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ha tomado las riendas de la primera división.

Sin embargo, ese puesto será de manera transitoria por un periodo de tres meses para cumplir con algunas tareas pendientes urgentes y otras que van en beneficio del máximo circuito.

«Empezamos un periodo de transición. Como podrán ver el coronel Samuel Gálvez ya no se encuentra con nosotros en la primera división, el día sábado, como parte del cumplimiento de los nuevos estatutos de la Federación presentó su renuncia de manera formal para poder estar de lleno en el tema del comité ejecutivo», explicó Ayala en la reunión del lunes con los directivos de la primera.

Ayala confirmó que una de sus principales funciones en la presidencia de la liga mayor será la homologación de estatutos. «Tenemos una credencial vigente por tres meses donde se trabajará en la homologación de los nuevos estatutos que regirán a partir de este año la primera división de fútbol».

El nuevo mandamás de esta liga detalló que otros puntos que se abordaron son el inicio de la Copa Presidente, donde informó de fechas claves para los 24 equipos que entrarán a la competencia.

Los participantes tendrán el 5 y 6 de febrero para inscribirse, nóminas de jugadores, en el caso de la primera división, donde habrá un total de 35 futbolistas (25 de la primera categoría y 10 que llegarán de la reserva y la sub-17). Además, para este viernes 6 de febrero está prevista la entrega de los dos juegos de uniformes de la marca Power On con los que jugarán los clubes esta competencia.

Por otra parte, René Ayala también adelantó que la próxima semana recibirán a tres empresas que distribuyen balones, todas con calidad FIFA. Molten, Pioneer y Adidas son las marcas de balones que tienen intenciones de patrocinar a la primera división.

