Teatro Pablo Tesak se convierte en patrimonio del gobierno

El Teatro Pablo Tesak fue oficialmente donado al Estado salvadoreño en un evento encabezado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, sumándose así al patrimonio público con el propósito de fortalecer la cultura y el arte en el país.

La presidenta de la Fundación Pablo Tesak, Ildico de Tesak, informó que el recinto queda bajo custodia del Ministerio de Educación, expresando su confianza en que el gobierno potenciará las bondades de este espacio en beneficio de la cultura y la educación.

Con esta integración, se busca garantizar la preservación del teatro, facilitar su acceso a las futuras generaciones e impulsar actividades artísticas y educativas a nivel nacional.

El Teatro Pablo Tesak se convertirá en un lugar de aprendizaje y bienestar, favoreciendo el desarrollo integral de la Primera Infancia, niñez y adolescencia a través del teatro, la danza, los títeres, la expresión corporal, la pintura y otras manifestaciones artísticas.

En estas instalaciones, se formarán los futuros artistas que pondrán en alto el nombre de El Salvador.

“Durante más de 17 años, la Fundación Pablo Tesak ha forjado un camino de servicio invaluable, demostrando que la educación y la cultura son herramientas para transformar vidas», declaró la ministra Karla Trigueros.

