Empresarios colombianos muestran interés en invertir en proyectos de vivienda social en El Salvador

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció este viernes que el país suma desde 2019 un total de 900 días no consecutivos sin homicidios, recuento que ha sido cuestionado por la falta de información y la exclusión de ciertas muertes violentas en las cifras.

«Estamos a un día de alcanzar un hecho histórico: 1,000 días sin homicidios, primero Dios», publicó Villatoro en la red social X.

Agregó que «Un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados hablan por sí solos, gracias a estrategias como el Plan Control Territorial, la Guerra Contra Pandillas y el Régimen de Excepción.».

El último día sin asesinatos reportado por la Policía Nacional Civil (PNC) fue el jueves 28 de agosto, el jueves se convirtió en la jornada 24 del mes sin muertes a causa de la violencia.

Los días con cero homicidios reportados en agosto son: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 28.

Los 24 días sin asesinatos de agosto se suman a los 29 días sin muertes a causa de la violencia de julio, a las 25 jornadas con cero homicidios con que finalizaron junio, mayo y abril, respectivamente, los 22 días sin asesinatos con los que cerró marzo, a las 26 jornadas de febrero y las 25 reportadas por las autoridades en enero para totalizar 201 en lo que va del año.

Las estadísticas de la Corporación policial también dan cuenta que entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de agosto de 2025, durante la ejecución del régimen de excepción, se han reportado 885 jornadas sin asesinatos.

El combate frontal al crimen organizado también ha permitido que el actual Gobierno reduzca de forma drástica la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasando de 106.3 en 2015 a 38 en el 2019 hasta llegar a los 1.9 en el 2024, mientras que, en el presente año la proyección es cerrar con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...