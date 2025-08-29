VMT capacita a directores de La Paz en seguridad vial y primeros auxilios

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa priorizando el bienestar y la seguridad de la población con la inauguración de las Playas Cardioseguras, un programa que busca elevar los estándares de seguridad en los principales destinos turísticos del país. Esta mañana de jueves 28 de agosto se realizó la colocación del primer desfibrilador externo automático en la playa El Tunco, ubicada en La Libertad Costa.

El desfibrilador está diseñado para intervenir ante un paro cardiorrespiratorio, proporcionando indicaciones precisas para asistir a la persona afectada hasta la llegada de los equipos de emergencia. «Desde que empezamos a trabajar con #SurfCity, buscamos que las playas sean cada vez más seguras, que haya más servicios de guardavidas. Este aparato nos va a permitir salvar vidas en casos de emergencias cardíacas», explicó Ezequiel Lujan, coordinador de Surf City Water Safety.

El equipo incluye un código QR con un video explicativo sobre su uso, permitiendo que cualquier persona pueda activar el desfibrilador sin necesidad de trasladar a la víctima al dispositivo. «Estamos dando un salto muy alto de calidad. Proveer asistencia cardiorrespiratoria utilizando un desfibrilador nos asegura, en un alto porcentaje, darle una segunda oportunidad de vida a una persona», señaló Luis Alonso Amaya, director de la Dirección General de Protección Civil (PROCIVIL).

La titular del Ministerio de Turismo (MITUR), Morena Valdez, destacó la colaboración con PROCIVIL y la atención a las solicitudes de empresarios y comunidades de la zona: «Necesitamos tener seguridad acuática y estar listos para cualquier emergencia. Por eso estamos capacitando a nivel nacional a todo el personal de la zona costera marina».

Además de la playa El Tunco, el Gobierno instalará desfibriladores externos automáticos en Sunset Park, playa Punta Roca y El Zonte, garantizando una respuesta oportuna ante emergencias y reafirmando el compromiso con la seguridad de visitantes nacionales e internacionales.

