Principal
Gobierno coloca el primer desfibrilador en playa El Tunco para garantizar seguridad de visitantes
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa priorizando el bienestar y la seguridad de la población con la inauguración de las Playas Cardioseguras, un programa que busca elevar los estándares de seguridad en los principales destinos turísticos del país. Esta mañana de jueves 28 de agosto se realizó la colocación del primer desfibrilador externo automático en la playa El Tunco, ubicada en La Libertad Costa.
El desfibrilador está diseñado para intervenir ante un paro cardiorrespiratorio, proporcionando indicaciones precisas para asistir a la persona afectada hasta la llegada de los equipos de emergencia. «Desde que empezamos a trabajar con #SurfCity, buscamos que las playas sean cada vez más seguras, que haya más servicios de guardavidas. Este aparato nos va a permitir salvar vidas en casos de emergencias cardíacas», explicó Ezequiel Lujan, coordinador de Surf City Water Safety.
El equipo incluye un código QR con un video explicativo sobre su uso, permitiendo que cualquier persona pueda activar el desfibrilador sin necesidad de trasladar a la víctima al dispositivo. «Estamos dando un salto muy alto de calidad. Proveer asistencia cardiorrespiratoria utilizando un desfibrilador nos asegura, en un alto porcentaje, darle una segunda oportunidad de vida a una persona», señaló Luis Alonso Amaya, director de la Dirección General de Protección Civil (PROCIVIL).
La titular del Ministerio de Turismo (MITUR), Morena Valdez, destacó la colaboración con PROCIVIL y la atención a las solicitudes de empresarios y comunidades de la zona: «Necesitamos tener seguridad acuática y estar listos para cualquier emergencia. Por eso estamos capacitando a nivel nacional a todo el personal de la zona costera marina».
Además de la playa El Tunco, el Gobierno instalará desfibriladores externos automáticos en Sunset Park, playa Punta Roca y El Zonte, garantizando una respuesta oportuna ante emergencias y reafirmando el compromiso con la seguridad de visitantes nacionales e internacionales.
Principal
Teatro Pablo Tesak se convierte en patrimonio del gobierno
El Teatro Pablo Tesak fue oficialmente donado al Estado salvadoreño en un evento encabezado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, sumándose así al patrimonio público con el propósito de fortalecer la cultura y el arte en el país.
La presidenta de la Fundación Pablo Tesak, Ildico de Tesak, informó que el recinto queda bajo custodia del Ministerio de Educación, expresando su confianza en que el gobierno potenciará las bondades de este espacio en beneficio de la cultura y la educación.
Con esta integración, se busca garantizar la preservación del teatro, facilitar su acceso a las futuras generaciones e impulsar actividades artísticas y educativas a nivel nacional.
El Teatro Pablo Tesak se convertirá en un lugar de aprendizaje y bienestar, favoreciendo el desarrollo integral de la Primera Infancia, niñez y adolescencia a través del teatro, la danza, los títeres, la expresión corporal, la pintura y otras manifestaciones artísticas.
En estas instalaciones, se formarán los futuros artistas que pondrán en alto el nombre de El Salvador.
“Durante más de 17 años, la Fundación Pablo Tesak ha forjado un camino de servicio invaluable, demostrando que la educación y la cultura son herramientas para transformar vidas», declaró la ministra Karla Trigueros.
Principal
VMT capacita a directores de La Paz en seguridad vial y primeros auxilios
El Viceministerio de Transporte VMT informó que participó en la Jornada de Formación en Seguridad Vial y Primeros Auxilios, dirigida a directores de centros educativos del departamento de La Paz en conjunto con Protección Civil, Comandos de Salvamento, Policía Nacional Civil, CONASEVI y el Ministerio de Gobernación.
Durante la actividad, se reforzaron conocimientos sobre la importancia del manejo a la defensiva, con el objetivo de reducir riesgos en la vía pública y promover una cultura de prevención entre la comunidad educativa.
Asimismo, como parte de la estrategia de seguridad vial, el VMT entregó implementos como bandas reflectivas y extintores, destinados a fortalecer las medidas de respuesta inmediata en casos de emergencia.
La institución destacó que este tipo de capacitaciones forman parte del compromiso gubernamental por garantizar entornos escolares más seguros y fomentar la responsabilidad ciudadana en la prevención de accidentes de tránsito.
Principal
Ministro Alabí destituye a directora médica del SEM tras incidente vial
El ministro Francisco Alabí, anunció la destitución inmediata de la gerente médica del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), luego de que protagonizara un comportamiento inapropiado durante un percance vial.
La decisión se dio tras la viralización de un video en el que la ahora exfuncionaria aparece agrediendo verbalmente a un hombre que se conducía en una volqueta, tras un incidente menor de tránsito.
“No aceptaremos que quienes están al servicio de la ciudadanía actúen de manera contraria a los principios que nos rigen”, expresó el titular de Salud en sus redes sociales