Tasa de supervivencia para la niñez con cáncer subió a 71 %, reporta el Minsal
La tasa de supervivencia para la niñez que padece cáncer en El Salvador es del 71 %, de acuerdo con un último reporte que generó el Ministerio de Salud (Minsal) en 2024.
Roberto Franklin Vásquez, oncólogo pediatra y jefe del departamento de Oncología del Hospital Nacional de Ni ños Benjamín Bloom (HNNBB), detalló a «Diario El Salvador» que, en 2014, la supervivencia para los niños con cáncer rondaba el 40 %; posteriormente, en un reporte de 2019, se identificó que había subido al 55 %, y en la última medición, efectuada en 2024, se observó un incre mento al 71 %.
El especialista afirmó que este aumento se debe a las mejoras que el Gobierno ejecuta en los hospitales, así como al fortalecimiento de las leyes que protegen a los niños.
De acuerdo con Vásquez, también representa el «esfuerzo de todos», que incluye el trabajo del Gobierno, la colaboración de fundaciones, como Ayúdame a Vivir y la cooperación internacional.
Por su parte, Andrea Chacón, mé dico técnico especialista de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y responsable del componente de cáncer, aseguró a «Dia rio El Salvador» que el incremento en la supervivencia se debe a los esfuerzos del personal de salud en dar seguimiento activo a los casos de cáncer infantil.
«Hay equipos de cuidados paliativos que se desplazan desde el hospital Bloom hasta la casa de los niños para darles ese apoyo que se requiere a través de cuidados paliativos. Son todos esos elementos, es decir, la atención, la educación, el fortalecimiento de las capacidades instaladas, que viene a impactar en este indicador que es tan importante como la sobrevida de los niños», expresó. En ese sentido, el jefe del departamento de Oncología del HNNBB también detalló que la tasa de mortalidad de la niñez con cáncer se ha reducido a 3.48 por cada 100,000 niños, hasta el último reporte efectuado en 2024.
En 2014, la tasa de mortalidad para la niñez con cáncer era de 5.17 por cada 100,000 niños, mientras que en 2019 redujo a 4.72, por lo cual Vásquez afirmó que ha habido un impacto importante en el descenso de la mortalidad.
«Cuando se mide la tasa de mortalidad en los primeros meses, lo que se está viendo es qué tan capaces somos de cuidarlo [al niño] en el tratamiento. Entonces, cada vez evidentemente vamos mejorando mucho en los cuidados que les damos a estos niños para que puedan hacer la quimioterapia y sobre vivir», afirmó.
Según datos brindados por los especialistas del Minsal, en el hospital Bloom se atienden entre 200 y 240 nuevos niños al año con diagnóstico de cáncer.
Entre los casos más comunes están las leucemias, los linfomas, el tumor del sistema nervioso central, neuroblastomas, retinoblastoma y tumor renal.
«Tenemos un piso dedicado a esto; además, tenemos apoyo de la Fundación Ayúdame a Vivir, pero tenemos 24 camas dedicadas completamente a cáncer. Además, tenemos camas en otros pisos que, cuando está lleno, pues nos reciben a los pacientes en lo que se hacen los estudios, se hacen las investigaciones, se hace el diagnóstico y entonces se inician los tratamientos», afirmó el jefe del departamento de Oncología del HNNBB.
Asimismo, indicó que la mayoría de los casos de niños con cáncer en el país llegan al Bloom para recibir sus tratamientos, debido a que en este centro cuentan con buenos insumos tecnológicos y personal médico capacitado para atender este padecimiento.
«Los datos son bien estables porque el cáncer depende de la población; si las poblaciones no cambian, se mantiene estable. Se habla en algunos datos de que entre el 1 % y el 2 % de la población menor de 15 años va a desarrollar cáncer. Lo que sabemos es que en el Hospi tal Nacional de Niños Benjamín Bloom captamos la mayoría de los casos, casi el 100 %», indicó el especialista.
Por su parte, Chacón explicó que el Minsal cuenta con diferentes tipos de intervenciones para cada caso; es decir, efectúan cirugías, quimioterapias en sus diferentes modalidades, cuidados paliativos y radioterapias en el Centro Nacional de Radioterapia.
Además de los tratamientos requeridos en estos casos, Salud aplica diferentes estrategias para brindar apoyo emocional a la niñez y a sus familiares. Una de ellas es la maleta de Emely, que consiste en una estrategia de intervención lúdica que permite educar a la niñez y a sus cuidadores en las etapas de tratamiento que atravesará.
«Esa es una estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento. Para los niños, no solamente es que él quiera cumplir su tratamiento, sino que también los papás deben estar sumamente convencidos de que es lo mejor para el niño», explicó Chacón.
Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil; en ese marco, el Minsal hace un llamado a los padres de familia para que acudan de inmediato al hospital ante cualquier signo de alarma que no ten en los niños desde cero hasta 15 años.
La cumbre global de Nueva Delhi aboga por una «IA segura, fiable y sólida»
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Capturan en Ayutuxtepeque a peligroso «gatillero» de la MS
En horas de la noche del sábado agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, gatillero de la MS-13. El pandillero fue arrestado en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro.
Las autoridades indicaron que Gómez Escobar posee orden de captura por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de 7 víctimas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado imperfecto y utilización u ocupación ilegal de inmueble.
La policía además agregó que el peligroso gatillero «será remitido al juzgado que lo requiere».
Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.