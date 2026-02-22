Tasa de supervivencia para la niñez con cáncer subió a 71 %, reporta el Minsal

La tasa de supervivencia para la niñez que padece cáncer en El Salvador es del 71 %, de acuerdo con un último reporte que generó el Ministerio de Salud (Minsal) en 2024.

Roberto Franklin Vásquez, oncólogo pediatra y jefe del departamento de Oncología del Hospital Nacional de Ni ños Benjamín Bloom (HNNBB), detalló a «Diario El Salvador» que, en 2014, la supervivencia para los niños con cáncer rondaba el 40 %; posteriormente, en un reporte de 2019, se identificó que había subido al 55 %, y en la última medición, efectuada en 2024, se observó un incre mento al 71 %.

El especialista afirmó que este aumento se debe a las mejoras que el Gobierno ejecuta en los hospitales, así como al fortalecimiento de las leyes que protegen a los niños.

De acuerdo con Vásquez, también representa el «esfuerzo de todos», que incluye el trabajo del Gobierno, la colaboración de fundaciones, como Ayúdame a Vivir y la cooperación internacional.

Por su parte, Andrea Chacón, mé dico técnico especialista de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y responsable del componente de cáncer, aseguró a «Dia rio El Salvador» que el incremento en la supervivencia se debe a los esfuerzos del personal de salud en dar seguimiento activo a los casos de cáncer infantil.

«Hay equipos de cuidados paliativos que se desplazan desde el hospital Bloom hasta la casa de los niños para darles ese apoyo que se requiere a través de cuidados paliativos. Son todos esos elementos, es decir, la atención, la educación, el fortalecimiento de las capacidades instaladas, que viene a impactar en este indicador que es tan importante como la sobrevida de los niños», expresó. En ese sentido, el jefe del departamento de Oncología del HNNBB también detalló que la tasa de mortalidad de la niñez con cáncer se ha reducido a 3.48 por cada 100,000 niños, hasta el último reporte efectuado en 2024.

En 2014, la tasa de mortalidad para la niñez con cáncer era de 5.17 por cada 100,000 niños, mientras que en 2019 redujo a 4.72, por lo cual Vásquez afirmó que ha habido un impacto importante en el descenso de la mortalidad.

«Cuando se mide la tasa de mortalidad en los primeros meses, lo que se está viendo es qué tan capaces somos de cuidarlo [al niño] en el tratamiento. Entonces, cada vez evidentemente vamos mejorando mucho en los cuidados que les damos a estos niños para que puedan hacer la quimioterapia y sobre vivir», afirmó.

Según datos brindados por los especialistas del Minsal, en el hospital Bloom se atienden entre 200 y 240 nuevos niños al año con diagnóstico de cáncer.

Entre los casos más comunes están las leucemias, los linfomas, el tumor del sistema nervioso central, neuroblastomas, retinoblastoma y tumor renal.

«Tenemos un piso dedicado a esto; además, tenemos apoyo de la Fundación Ayúdame a Vivir, pero tenemos 24 camas dedicadas completamente a cáncer. Además, tenemos camas en otros pisos que, cuando está lleno, pues nos reciben a los pacientes en lo que se hacen los estudios, se hacen las investigaciones, se hace el diagnóstico y entonces se inician los tratamientos», afirmó el jefe del departamento de Oncología del HNNBB.

Asimismo, indicó que la mayoría de los casos de niños con cáncer en el país llegan al Bloom para recibir sus tratamientos, debido a que en este centro cuentan con buenos insumos tecnológicos y personal médico capacitado para atender este padecimiento.

«Los datos son bien estables porque el cáncer depende de la población; si las poblaciones no cambian, se mantiene estable. Se habla en algunos datos de que entre el 1 % y el 2 % de la población menor de 15 años va a desarrollar cáncer. Lo que sabemos es que en el Hospi tal Nacional de Niños Benjamín Bloom captamos la mayoría de los casos, casi el 100 %», indicó el especialista.

Por su parte, Chacón explicó que el Minsal cuenta con diferentes tipos de intervenciones para cada caso; es decir, efectúan cirugías, quimioterapias en sus diferentes modalidades, cuidados paliativos y radioterapias en el Centro Nacional de Radioterapia.

Además de los tratamientos requeridos en estos casos, Salud aplica diferentes estrategias para brindar apoyo emocional a la niñez y a sus familiares. Una de ellas es la maleta de Emely, que consiste en una estrategia de intervención lúdica que permite educar a la niñez y a sus cuidadores en las etapas de tratamiento que atravesará.

«Esa es una estrategia para mejorar la adherencia al tratamiento. Para los niños, no solamente es que él quiera cumplir su tratamiento, sino que también los papás deben estar sumamente convencidos de que es lo mejor para el niño», explicó Chacón.

Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil; en ese marco, el Minsal hace un llamado a los padres de familia para que acudan de inmediato al hospital ante cualquier signo de alarma que no ten en los niños desde cero hasta 15 años.

