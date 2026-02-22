Autoridades redujeron el hurto de vehículos en 69 % entre 2019 y 2025

El delito de hurto de vehículos automotores registró su nivel más bajo en siete años. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta de un descenso desde los 1,024 casos en 2019 a 316 el año pasado, es decir 708 denuncias menos.

La disminución histórica del referido delito es el resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT), reforzado a finales de marzo de 2022 con el régimen de excepción.

«En El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito. Y la efectividad de nuestra policía es del 99 %. Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», fue la reacción del mandatario Bukele ante la captura de un hombre que hurtó un celular a una adulta mayor, en agosto de 2025.

En tanto, en el informe de resultados de seguridad 2025, el ministro Gustavo Villatoro, dijo que, de manera coordinada, han atendido las diferentes manifestaciones de violencia pospandillas. «El hurto, que era uno de los delitos más comunes, tiene una reducción del 60.41 %. En términos generales, están reportando una reducción de los delitos en observación permanente. De 2024 a 2025, tenemos una reducción del 51.50 %», enfatizó en esa ocasión.

Villatoro agregó que estos datos confirmaban, de manera contundente, que las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño son las correctas y necesarias «que nos permiten decir ahora con propiedad y contundencia que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.

La efectividad de las autoridades y el sistema de videovigilancia para disuadir a los delincuentes han sido claves en el descenso del hurto de automotores. Para el caso, en agosto de 2025 detuvieron a ocho personas vinculadas con una estructura dedicada al hurto de vehículos automotrices, hurto agravado y receptación.

La estructura criminal se conformaba de cinco adultos y tres menores de edad, quienes delinquían en el distrito de Jiquilisco, Usulután, y en distintos sectores de La Unión y San Vicente.

La investigación estableció que los adultos tenían la función de identificar los lugares donde podían hurtar objetos que fueran fáciles de transportar; mientras que los menores sustraían los objetos y los trasladaban en motos o vehículos.

La Fiscalía informó, en esa ocasión, que las capturas resolvían cinco casos de hurto de vehículo automotor, 14 casos de hurto agravado y cinco casos de receptación que fueron cometidos entre noviembre de 2023 y febrero 2025.

Mientras que, en 2024, detuvieron a tres adultos y un menor de edad después de hurtar un taxi cuando transitaban en la carretera Panamericana, en San Miguel.

El reporte detalla que los imputados solicitaron un viaje y aprovecharon para hurtar el vehículo cuando la víctima pasó a una gasolinera, dejó el automotor en el parqueo y entró a comprar en el establecimiento.

El afectado denunció y los implicados fueron capturados minutos después a 500 metros de la entrada al cantón San Pedro, Chirilagua, San Miguel.

«Todos serán procesados por sus acciones. Ningún delincuente se burlará de la justicia», comunicó en esa oportunidad la Policía en su cuenta de la red X.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 17 años de prisión a varios integrantes de un grupo criminal dedicado al hurto de vehículos.

Los imputados sentenciados a 17 años de prisión fueron: Óscar Antonio Salazar, Marlon Jónathan Eméstica Mar tínez, Giovanni Benjamín García Díaz, José Salvador Blandón Pérez, Kenia Bea triz Polillo Serrano, Wálter Alexis Palma Reyes y Julio César Menéndez.

Sergio Alí Henríquez Laide y Denis Armando Ra mírez Ortiz fueron sentenciados a cumplir 15 años en prisión.

El reporte detalla que los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador.

La investigación estableció que los imputados daban seguimiento a las víctimas —propietarios principalmente de vehículos tipo pick ups de años recientes— para luego proceder a hurtarlos. Los automotores los sustrajeron en diferentes centros comerciales o lugares en donde realizaban actividades con masiva presencia de personas.

