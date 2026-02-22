Principal
Autoridades redujeron el hurto de vehículos en 69 % entre 2019 y 2025
El delito de hurto de vehículos automotores registró su nivel más bajo en siete años. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta de un descenso desde los 1,024 casos en 2019 a 316 el año pasado, es decir 708 denuncias menos.
La disminución histórica del referido delito es el resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019 con la implementación del Plan Control Territorial (PCT), reforzado a finales de marzo de 2022 con el régimen de excepción.
«En El Salvador no se tolerará ni el más mínimo delito. Y la efectividad de nuestra policía es del 99 %. Así que, si usted comete uno, sepa que tendrá que pagar en la cárcel», fue la reacción del mandatario Bukele ante la captura de un hombre que hurtó un celular a una adulta mayor, en agosto de 2025.
En tanto, en el informe de resultados de seguridad 2025, el ministro Gustavo Villatoro, dijo que, de manera coordinada, han atendido las diferentes manifestaciones de violencia pospandillas. «El hurto, que era uno de los delitos más comunes, tiene una reducción del 60.41 %. En términos generales, están reportando una reducción de los delitos en observación permanente. De 2024 a 2025, tenemos una reducción del 51.50 %», enfatizó en esa ocasión.
Villatoro agregó que estos datos confirmaban, de manera contundente, que las medidas adoptadas por el Estado salvadoreño son las correctas y necesarias «que nos permiten decir ahora con propiedad y contundencia que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.
La efectividad de las autoridades y el sistema de videovigilancia para disuadir a los delincuentes han sido claves en el descenso del hurto de automotores. Para el caso, en agosto de 2025 detuvieron a ocho personas vinculadas con una estructura dedicada al hurto de vehículos automotrices, hurto agravado y receptación.
La estructura criminal se conformaba de cinco adultos y tres menores de edad, quienes delinquían en el distrito de Jiquilisco, Usulután, y en distintos sectores de La Unión y San Vicente.
La investigación estableció que los adultos tenían la función de identificar los lugares donde podían hurtar objetos que fueran fáciles de transportar; mientras que los menores sustraían los objetos y los trasladaban en motos o vehículos.
La Fiscalía informó, en esa ocasión, que las capturas resolvían cinco casos de hurto de vehículo automotor, 14 casos de hurto agravado y cinco casos de receptación que fueron cometidos entre noviembre de 2023 y febrero 2025.
Mientras que, en 2024, detuvieron a tres adultos y un menor de edad después de hurtar un taxi cuando transitaban en la carretera Panamericana, en San Miguel.
El reporte detalla que los imputados solicitaron un viaje y aprovecharon para hurtar el vehículo cuando la víctima pasó a una gasolinera, dejó el automotor en el parqueo y entró a comprar en el establecimiento.
El afectado denunció y los implicados fueron capturados minutos después a 500 metros de la entrada al cantón San Pedro, Chirilagua, San Miguel.
«Todos serán procesados por sus acciones. Ningún delincuente se burlará de la justicia», comunicó en esa oportunidad la Policía en su cuenta de la red X.
En noviembre del año pasado, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 17 años de prisión a varios integrantes de un grupo criminal dedicado al hurto de vehículos.
Los imputados sentenciados a 17 años de prisión fueron: Óscar Antonio Salazar, Marlon Jónathan Eméstica Mar tínez, Giovanni Benjamín García Díaz, José Salvador Blandón Pérez, Kenia Bea triz Polillo Serrano, Wálter Alexis Palma Reyes y Julio César Menéndez.
Sergio Alí Henríquez Laide y Denis Armando Ra mírez Ortiz fueron sentenciados a cumplir 15 años en prisión.
El reporte detalla que los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022 en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador.
La investigación estableció que los imputados daban seguimiento a las víctimas —propietarios principalmente de vehículos tipo pick ups de años recientes— para luego proceder a hurtarlos. Los automotores los sustrajeron en diferentes centros comerciales o lugares en donde realizaban actividades con masiva presencia de personas.
Internacionales
La cumbre global de Nueva Delhi aboga por una «IA segura, fiable y sólida»
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Principal
Capturan en Ayutuxtepeque a peligroso «gatillero» de la MS
En horas de la noche del sábado agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, gatillero de la MS-13. El pandillero fue arrestado en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro.
Las autoridades indicaron que Gómez Escobar posee orden de captura por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de 7 víctimas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado imperfecto y utilización u ocupación ilegal de inmueble.
La policía además agregó que el peligroso gatillero «será remitido al juzgado que lo requiere».
Internacionales
Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.