Sujetos armados con machetes intentan robar a un camionero en plena carretera

Las lluvias torrenciales que han provocado fuertes inundaciones y desbordamiento de ríos en Washington, han obligado a las autoridades a emitir este jueves emergencia en dicho estado.

De acuerdo con cadenas nacionales como Telemundo, han informado que estos incidentes han dejado a personas atrapadas por inundaciones y que decenas de miles de residentes recibieron orden de evacuación.

“Las fuertes lluvias continuaron cayendo sobre algunas partes del estado, lo que provocó el aumento del caudal de ríos, el cierre de carreteras, rescates y la suspensión de los trenes Amtrak entre Seattle y Vancouver”, menciona la cadena informativa.

La intensidad de las precipitaciones aumentó en varios condados de las montañas Cascade de Washington, donde se registraron hasta seis pies de lluvia en 24 horas.

Los responsables de la gestión de emergencias instaron a residentes a no conducir por zonas inundadas.

