A jucio extranjeros hacen parte de una red de narcotráfico en altamar

En marzo de este año miembros de la Marina de El Salvador detectaron una embarcación varada en altamar. En la intervención identificaron a tres guatemaltecos que afirmaron estar auxiliando a otra embarcación, por lo que se ubicó una segunda lancha.

En ella viajaba otro grupo de guatemaltecos y, presuntamente, se encontraron coordenadas que permitieron localizar una tercera embarcación tripulada por los tres ecuatorianos, quienes habrían intentado deshacerse del cargamento arrojándolo al mar.

Sin embargo, el material fue recuperado en su totalidad. Se incautaron 1,301 paquetes que dieron positivo a cocaína, valorados en $32,707,140.00.

Por estos hechos, nueve sujetos fueron capturados y el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a la etapa de sentencia el proceso penal contra ellos acusados del delito de tráfico ilícito.

Los procesados son los ecuatorianos Miguel Antonio Rodríguez Párraga, Eleuterio Mario Pincay Figueroa y Richard Daniel Mero Mero; y los guatemaltecos Gandhi Otoniel Ágreda Pérez, Carlos Enrique Solares Ma, Jefferson Iván González Berríos, Esvin Rodolfo Pineda Mejía, Óscar Edgardo García Hernández y Eswin Eduardo González Berríos, a quien además se le atribuye el delito de posesión y tenencia.

Tras escuchar los alegatos y valorar la oferta probatoria, el juzgado admitió la acusación, ordenó la apertura a juicio y, ratificó la medida cautelar de detención provisional para los nueve imputados.

