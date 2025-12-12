Principal
A jucio extranjeros hacen parte de una red de narcotráfico en altamar
En marzo de este año miembros de la Marina de El Salvador detectaron una embarcación varada en altamar. En la intervención identificaron a tres guatemaltecos que afirmaron estar auxiliando a otra embarcación, por lo que se ubicó una segunda lancha.
En ella viajaba otro grupo de guatemaltecos y, presuntamente, se encontraron coordenadas que permitieron localizar una tercera embarcación tripulada por los tres ecuatorianos, quienes habrían intentado deshacerse del cargamento arrojándolo al mar.
Sin embargo, el material fue recuperado en su totalidad. Se incautaron 1,301 paquetes que dieron positivo a cocaína, valorados en $32,707,140.00.
Por estos hechos, nueve sujetos fueron capturados y el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a la etapa de sentencia el proceso penal contra ellos acusados del delito de tráfico ilícito.
Los procesados son los ecuatorianos Miguel Antonio Rodríguez Párraga, Eleuterio Mario Pincay Figueroa y Richard Daniel Mero Mero; y los guatemaltecos Gandhi Otoniel Ágreda Pérez, Carlos Enrique Solares Ma, Jefferson Iván González Berríos, Esvin Rodolfo Pineda Mejía, Óscar Edgardo García Hernández y Eswin Eduardo González Berríos, a quien además se le atribuye el delito de posesión y tenencia.
Tras escuchar los alegatos y valorar la oferta probatoria, el juzgado admitió la acusación, ordenó la apertura a juicio y, ratificó la medida cautelar de detención provisional para los nueve imputados.
Principal
Multan a microbusero por circular en sentido contario
En atención a la denuncia recibida, el Viceministerio de Transporte (VMT) procedió a sancionar a un microbusero por circular la unidad en sentido contrario
La unidad corresponde a la ruta 29 placas MB2524, quien fue captada circulando en sentido contrario en bulevar San Bartolo.
Las autoridades de transporte indican que se procedió a aplicar las sanciones por las faltas TO70: conducir en sentido contrario; y la TT7: por conducir con las puertas abiertas.
Ante este tipo de acciones irresponsables, las autoridades continúan haciendo el llamado a los conductores a ser responsables y respetar la normativa vial, para evitar futuros accidentes o multas económicas.
Internacionales
Se eleva a 8 la cantidad de personas fallecidas en ataques del Cártel de Sinaloa en Guatemala
Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala brindaron una actualización de la cifra de fallecidos en los ataques perpetrados por el Cártel de Sinaloa en aldeas fronterizas.
Según el INACIF, un total de siete cuerpos ingresaron en la morgue del hospital de Huehuetenango y uno más en San Marcos.
De manera que la cifra de fallecidos en los ataques en aldeas fronterizas es de ocho y ya no seis como se había informado preliminarmente.
De acuerdo a la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.
Principal
Realizan operativos en lugares que venden y reparan celulares de manera ilícita en Chalatenango
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en sus redes sociales que realizó un operativo en zonas que venden y reparan celulares de manera ilícita en Chalatenango.
«Con el objetivo de continuar desmantelando la estructura de criminales dedicados a la venta y reparación de teléfonos obtenidos de forma ilícita, la FGR en conjunto con la PNC ejecutó registros en distintos sectores de Chalatenango, durante la tarde de este jueves», detalló la Físcalía
Las autoridades han incautado teléfonos celulares, tablets, computadoras y equipo informático que fue entregado por el gobierno, a los estudiantes.
Los dueños de estos negocios se dedican a comercializar aparatos electrónicos que no cuentan con ningún respaldo legal para su adquisición.
Hasta el momento, se han hecho efectivos 7 registros en Chalatenango Norte, 4 registros en Chalatenango Centro y 9 registros más en Chalatenango Sur.