Sismo sacude parte de El Salvador esta tarde de domingo

El Vaticano se convirtió en escenario de una emotiva celebración musical con la sexta edición del «Concierto con los Pobres», que por primera vez contó con la presencia del Papa León XIV. El cantante canadiense Michael Bublé, acompañado de su banda, la Nova Opera Orchestra y el Coro de la Diócesis de Roma, ofreció una presentación especialmente preparada para la ocasión.

Antes de su presentación, Bublé expresó que para él «la música es un don de Dios» y que se siente honrado de poder interpretar ante quienes más lo necesitan. El cantante dijo que su objetivo no es solo entretener, sino «servir» y compartir su fe a través del canto.

El repertorio de la noche combinó himnos navideños clásicos, piezas litúrgicas y canciones emblemáticas de su carrera, adaptadas a arreglos orquestales. Su presentación comenzó con música sagrada para abrir la dimensión espiritual del evento, y luego entonó hacia melodías contemporáneas y populares, ofreciendo así un puente entre tradición y modernidad.

Para el Papa León XIV, la música tiene un valor trascendental, ya que afirmó que «la música no es un lujo, sino un regalo divino accesible a todos, ricos y pobres». Conmovido, resaltó que la iniciativa persigue dignificar a quienes viven en situación de vulnerabilidad, devolviéndoles un espacio de belleza, fraternidad y esperanza.

La jornada benefició directamente a miles: de las aproximadamente 8,000 personas presentes, unas 3,000 asistieron como «invitados de honor», gracias a la colaboración del Dicastério para el Servicio de la Caridad, la Esmoliería Apostólica y diversas organizaciones humanitarias. encuentro.

El Concierto con los Pobres nació en 2015 por iniciativa del entonces Pontífice Papa Francisco como una forma de acercar la música, el consuelo y la dignidad a quienes más lo necesitan. En esta edición, la participación de un artista del calibre de Michael Bublé y la presencia del Papa León XIV le imprimieron un carácter especial, uniendo arte, fe y solidaridad en una noche memorable.

