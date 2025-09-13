Principal
Sancionado motociclista captado subiendo su vehículo a la acera de una escuela
Las autoridades de tránsito sancionaron al conductor de la motocicleta placas M482659 por cometer dos infracciones graves a la normativa vial.
El motociclista fue multado con $150 por circular sobre una acera peatonal, y con otros $150 debido a que su acompañante no portaba casco de protección, sumando un total de $300 en sanciones.
Las autoridades hicieron un llamado a todos los conductores a cumplir con la ley y a mantener el respeto hacia los demás usuarios de la vía.
Principal
Capturan a joven que estando ebrio chocó con un árbol en Cojutepeque
Gabriel Omar Manzanares Cuéllar, de 22 años, chocó contra un árbol por conducir en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió en la 6ta. calle oriente del barrio San Juan, distrito de Cojutepeque, Cuscatlán Sur.
Al realizarle la prueba de alcotest resultó con 200° de alcohol, por lo que fue remitido por conducción peligrosa.
Internacionales
Hombre agrede a su propia madre con corvo en Guatemala
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
Principal
Varios lesionados en múltiples accidentes viales en San Salvador
Seis personas resultaron lesionadas en distintos accidentes de tránsito ocurridos este viernes en San Salvador, según reportes de Cruz Verde Santa Anita.
En uno de los hechos, un motociclista y su acompañante resultaron gravemente heridos luego de perder el control e impactar contra la acera de la 25 avenida Norte.
Ambos fueron estabilizados en la escena y trasladados hacia un centro asistencial con apoyo del Sistema de Emergencias Médicas 132.
En otro percance, registrado en la intersección de la avenida Olímpica y la 59 avenida Norte, un sedán y una camioneta chocaron violentamente, dejando como saldo cuatro personas lesionadas.
Los socorristas brindaron atención inmediata a las víctimas, quienes también fueron trasladadas a un hospital cercano.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las señales de tránsito para evitar este tipo de emergencias.