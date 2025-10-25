Principal
San Salvador celebra el Día de los Difuntos con Necrotour gratuito, desfile y concurso de Catrines
La Alcaldía de San Salvador Centro informó que, como parte del Plan Especial por el Día de Los Difuntos, la Secretaría de Cultura llevará a cabo ediciones especiales y gratuitas del Necrotour en el Cementerio Los Ilustres los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. Los cupos se asignarán por orden de llegada en horarios de 7:00, 9:00 y 11:00 p.m.
Además, el 2 de noviembre a las 5:30 p.m., se realizará el “Desfile Festival Día de Muertos” desde el Palacio Nacional hasta el Cementerio Los Ilustres, con la participación de la Banda Bicentenario y los inscritos en el Concurso de Catrines 2025, que otorgará premios de $300, $150 y $50 a los ganadores.
Como parte de las celebraciones, también se instalarán altares tradicionales en distintas plazas del Centro Histórico, permitiendo que los visitantes disfruten de la cultura y tradiciones salvadoreñas en esta conmemoración.
“El adelanto de aguinaldo no es una desmejora, solo amplía el plazo para entregarlo”
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que este día se realiza el pago total de los aguinaldos correspondientes al año 2025 para los empleados del Órgano Ejecutivo, en cumplimiento del anuncio realizado por el presidente Nayib Bukele.
Castro explicó que el anticipo del pago está amparado por la ley y que su uso es completamente opcional.
“Cada trabajador puede decidir si utilizarlo, gastarlo o consumirlo en octubre, noviembre o diciembre, según lo estime conveniente”, señaló.
Asimismo, el ministro aclaró que los empleadores del sector privado también pueden optar por adelantar el pago, siempre y cuando no se exceda del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la ley.
“El cálculo del aguinaldo deberá basarse en el mes de diciembre. La reforma no representa una desmejora para los derechos de la clase trabajadora; simplemente amplía el tiempo para efectuar el pago, pasando de ocho días a dos meses”, precisó.
El funcionario agregó que en reunión con la directiva del Consejo Superior del Trabajo se dejó claro, tanto a empleadores como a trabajadores, que el procedimiento seguirá aplicándose igual que en años anteriores.
Recapturan otro pandillero de la 18 fugado de una cárcel de Guatemala
La Policía Nacional Civil de la Comisaría 41 de Quetzaltenango logró la captura de un pandillero de alta peligrosidad del Barrio 18.
Se trata de Mario David Sisimit Cutzal, de 39 años, alias “El Enano”, miembro de la clica LSC Little Sayco Criminals, originario de Mixco, uno de los 20 pandilleros fungados de la cárcel Fraijanes II.
La detención se realizó en Magnolia, zona 6 de Coatepeque, mediante un allanamiento judicial.
“El Enano” tiene un historial criminal grave: cuenta con dos condenas previas por Homicidio y Homicidio en Grado de Tentativa.
Alias “El Enano” es detenido esta vez por posesión de cocaína y celulares vinculados a posibles casos de extorsión. Ya había cumplido dos condenas por homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Nacionales -deportes
Sofía Paiz lidera a El Salvador con medallas de oro y plata en tiro con arco en Guatemala 2025
El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) informó que los arqueros del #TeamESA protagonizaron una destacada jornada en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 este viernes 24 de octubre, al conquistar múltiples medallas en las modalidades de arco compuesto y arco recurvo.
En una final llena de emoción, Sofía Paiz y Douglas Nolasco se impusieron en flecha de desempate (155-155) a los guatemaltecos Claudia de la Cruz y José del Cid, adjudicándose la medalla de oro en arco compuesto equipo mixto.
En la modalidad arco compuesto equipo femenino, las salvadoreñas Sofía Paiz, Camila Alvarenga y Paola Corado fueron superadas 227-218 por Guatemala, obteniendo la medalla de plata. También en equipo masculino, Roberto Hernández, Miguel Véliz y Douglas Nolasco se quedaron con la plata tras caer ajustadamente 232-231 ante los locales.
El nombre de Paola Corado volvió a brillar al conquistar la medalla de oro en arco compuesto femenino individual, tras vencer 139-138 a la guatemalteca Danica Barrera. Por su parte, Douglas Nolasco se adjudicó el bronce en arco compuesto individual, consolidando una actuación sobresaliente.
El dominio salvadoreño se extendió a la modalidad de arco recurvo, donde Jocelyn Urías y Óscar Ticas ganaron oro en equipo mixto al superar 6-2 a Guatemala. El equipo femenino integrado por Urías, Marcela Cortez y Ana Palomares también se colgó la presea dorada tras vencer con idéntico marcador a las locales.
En la competencia individual, Ana Palomares, del Programa Esfuerzo y Gloria, venció 6-0 a la panameña Gisela Cowan y se quedó con el oro en arco recurvo femenino. En la rama masculina, Héctor Ramos obtuvo plata tras caer 0-6 ante el guatemalteco Thomas Flossbach. Finalmente, Óscar Ticas, junto a Andrés Hernández y Héctor Ramos, cerraron con broche de oro al superar 6-0 a Guatemala en la prueba de arco recurvo por equipos.
Con esta cosecha, El Salvador reafirma su poderío regional en el tiro con arco y continúa sumando logros que fortalecen el prestigio del deporte nacional en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.