Nacionales -deportes
Rudis Gallo y Elías Ramírez nominados a Beach Soccer Stars 2025
Los estrategas de la Azul masculina y femenina de fútbol playa: Rudis Gallo y Elías Ramírez figuran entre los nominados a los premios Beach Soccer Stars 2025, organizados por Beach Soccer Worldwide, nómina en la que aparecen también los estrategas nacionales Nixon Aguilar y Homer Velásquez de Barra de Santiago y Rafael González de la UES.
Gallo lleva años al frente de la selección masculina con la que ha firmado participación en seis mundiales mientras que Ramírez dirige los cordeles la escuadra femenina desde hace un par de años.
Aguilar y Velásquez, mientras tanto, están al frente de los equipos masculino y femenino de Barra de Santiago y González de la representación escarlata y ha conseguido buenos resultados con la representación femenina.
Los técnicos cuscatlecos no son los únicos que forman parte del selecto listado. Ocho atletas: Anderson Castro, Emerson Cerna y Frank Velásquez compiten por el premio a mejor jugador masculino; y Fátima Pérez, Daniela Rivera, Irma Cordero y Paola Calderón en femenino. Todos a excepción de Frank pertenecen a la Selección.
En la categoría de mejores porteros también aparecen los nombres de Eliodoro Portillo, quien fuera el arquero titular de la Azul playera hasta mediados del año pasado y Yahaira Maravilla.
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Chelo Arévalo y la brasileña Luisa Stefani, ganaron en dobles mixto
Marcelo Arévalo y la brasileña Luisa Stefani debutaron con buen pie este miércoles en el dobles mixto del Torneo Master 1,000 de Indian Wells, al derrotar por 6-2, 6-2 a la pareja que forman el belga Kevin Krawietz y la australiana Ellen Perez y avanzaron a los cuartos de final.
Arévalo y Stefani lucieron muy superiores a sus rivales desde el comienzo y cosecharon un doble quiebre de servicio para llevarse el set inicial de forma veloz por 6-2. En el segundo capítulo, el salvadoreño y la brasileña mantuvieron su buen nivel y no permitieron reacción alguna de sus adversarios y volvieron a ganarlo con otro 6-2.
Con esta victoria, Arévalo y Stefani avanzaron a la ronda de cuartos de final e intentarán llegar a las instancias finales y tratar de conquistar un título en esta modalidad, un objetivo que hasta el presente ha sido esquivo para el salvadoreño. En cuartos de final van a enfrentar mañana a los griegos Maria Sákkari y a Stéfanos Tsitsipas.
De esta manera Arévalo ha encontró un oasis para recuperarse de su tempana eliminación en el evento de dobles, del cual junto a Mate Pavic fueron eliminados en primera ronda y de forma contundente por la pareja que integran el serbio Novak Djokovic y el griego Stéfano Tsitsipas.
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El Salvador hace su debut en unos Juegos Paralímpicos de Invierno
El Salvador ha escrito su nombre en los libros de historia de los Juegos Paralímpicos de Invierno, esta vez en los desarrollados en Milán-Cortina, con la participación de David Chávez y Jonathan Arias en el paraesquí de fondo.
Los salvadoreños disputaron la ronda clasificatoria por primera vez, enfrentándose a rivales con mucha trayectoria en este deporte invernal adaptado.
David Chávez registró un tiempo de 2:33.69, ubicándose en la posición 27, mientras que Jonathan Arias paró el cronómetro en 2:56.79, quedando en la posición 36.
En esta ronda clasificatoria solo avanzaban las primeras 12 posiciones, por lo que ambos salvadoreños quedaron fuera de esta modalidad.
A la dupla nacional le quedan dos pruebas más en tierras italianas, el Para Cross-Country Skiing 10 kilómetros Interval Start Sitting masculino, y el Para Cross-Country Skiing 20 kilómetros Interval Start Sitting masculino, por lo que aún pueden dar la sorpresa.
Estas competiciones se harán mañana y el próximo domingo.
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FAS sufrió ante Platense, pero cerró la primera vuelta «súper líder» e invicto
El FAS terminó líder e invicto la primera vuelta del Clausura 2026, pero debió esperar a que Platense estuviera con 10 para tumbar 2-3 a un gallo que se les paró bonito y los puso a sufrir.
En su parcela el tigre fue un monólogo con la pelota, pero toda vez cruzó la linea del Ecuador se encontró con dos cercos amarillos que hicieron la ruta a portería intransitable, volviendo el manejo de balón estéril y viendo cómo el gallo sacaba las espuelas en la contra.
Media hora tuvo que esperar la hinchada de FAS para ver una jugada clara de peligro: fue un cabezazo de Nelson Bonilla al que reaccionó con buenos reflejos Óscar Arroyo bajo los tres palos. Luego, mediante la misma fórmula lo intentó José Portillo, pero el guardameta respondió nuevamente.
Así, los asociados, acostumbrados a la contra y a irse en ventaja a la pausa, recibieron una dosis de su misma medicina y vivieron un susto mayúsculo cuando Dennis Bautista enfiló a marco y puso a prueba los dotes de Kevin Carabantes. Antes de eso Carlos Bogotá había sacado un par de disparos desviados, e incluso reclamó una jugada en el área como penalti.
De ahí que cuando los viroleños se fueron al descanso, aunque su afición era menor a la tigrilla en las gradas del Cuscatlán, se fueron bendecidos por gotas de lluvia y también por un manto de aplausos de su gente.
Para fortuna, las gotas de lluvia no mojaron la pólvora y en el arranque del segundo tiempo los goles llegaron en racimo. Rudy Clavel (59′) abrió la lata y Bautista empató un minuto después. El tigre volvió a morder con Dustin Corea desde el penalti (65′), pero en una contra, Carlos Bogotá (69′), logró el 2-2.
Al final, ya cuando Platense estaba con 10 por la expulsión de Filiberto Martínez a Víctor Landázuri (75′), Nelson Bonilla en el 76′ hizo el tanto del triunfo 2-3 para los santanecos.