Internacionales
Rescatistas recuperan el último cuerpo tras mortal avalancha en California
Rescatistas en California recuperaron el sábado el cuerpo de la novena y última persona fallecida en una fatal avalancha en las montañas de Sierra Nevada, informó la oficina del sheriff local.
Un alud impactó a un grupo de 11 esquiadores y cuatro guías el martes, cuando regresaban de un paseo de tres días en la región próxima al pico Castle, una montaña de 2.777 metros, popular destino turístico en la costa oeste de Estados Unidos.
Seis personas fueron rescatadas con vida por los socorristas el martes. Esta fue la avalancha más mortal en Estados Unidos desde 1981.
«Las nueve personas que perdieron la vida en la avalancha de pico Castle del 17 de febrero fueron recuperadas de forma segura de la montaña», señaló la oficina del sheriff del condado de Nevada en un comunicado.
«No hay palabras que realmente capten la magnitud de esta pérdida y nuestros corazones lloran junto a las familias de los afectados por este catastrófico suceso», declaró la sheriff Shannan Moon.
Las autoridades habían advertido el jueves que las operaciones de búsqueda se prolongarían durante el fin de semana por el mal tiempo en la zona.
Los sobrevivientes lograron pedir ayuda poco después de que se produjera el desastre, pero las condiciones de visibilidad nula y el riesgo de nuevos aludes de nieve hicieron que los equipos de rescate no pudieran llegar hasta ellos durante varias horas.
Internacionales
La cumbre global de Nueva Delhi aboga por una «IA segura, fiable y sólida»
Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.
«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.
El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.
«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.
La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.
Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.
Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.
Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.
«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.
Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».
Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.
Internacionales
Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil
Un centenar de activistas indígenas ocuparon este fin de semana una terminal portuaria de Cargill en el norte de Brasil, para protestar contra la explotación de los ríos amazónicos para el transporte de granos.
Los manifestantes llevaban más de un mes acampados frente a la entrada de la terminal en la ciudad nórdica de Santarém.
Alegando responder a una orden judicial de desalojo, decidieron intensificar su acción el sábado, entrando en las instalaciones y ocupando, entre otros sitios, las oficinas que albergan los sistemas de vigilancia. La ocupación continúa este domingo.
En un comunicado enviado a la AFP, Cargill indicó que las operaciones de la terminal habían sido suspendidas a causa de «incidentes violentos derivados de una disputa en curso entre las autoridades gubernamentales (brasileñas) y las comunidades indígenas».
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto firmado por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en agosto pasado, que designa los principales ríos amazónicos como zonas prioritarias para el transporte de carga y la expansión de puertos privados.
«Mientras no se derogue el decreto, nos quedaremos aquí», declaró a la AFP en la noche del sábado Alessandra Korap, líder del pueblo Munduruku.
Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, que consideran vitales para su modo de vida.
Hace dos semanas, el gobierno de Lula anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un importante afluente del Amazonas, «en respuesta a la movilización de los pueblos indígenas y (…) como gesto de diálogo».
Korap consideró insuficiente esta medida. «El gobierno intentó engañarnos», dijo.
En una gran estructura metálica con vistas a la terminal, los manifestantes colgaron una pancarta con el mensaje «No al dragado».
En su comunicado, Cargill instó a «las partes directamente involucradas a priorizar la seguridad, a entablar un diálogo constructivo y a trabajar para lograr una solución que permita la reanudación de las operaciones».
«Si la gente de Cargill quiere que nos vayamos, que presionen a Lula», replicó Korap.
La multinacional estadounidense, con sede en Minnesota, opera logística agrícola en todo Brasil, donde emplea a aproximadamente 11.000 personas.
El viernes, activistas indígenas también se manifestaron frente a las instalaciones de Cargill en São Paulo (sureste).
«El dragado contaminará el río, que dejará de ser un bien común para toda la humanidad y se convertirá en un patrimonio privado», declaró a la AFP Thiago Guarani, uno de los manifestantes.
Brasil es el principal exportador mundial de soja y maíz, y el desarrollo de puertos fluviales en la Amazonia busca reducir el costo del transporte de estos granos.
Internacionales
Hombres armados matan al menos a 38 personas en Nigeria
Hombres armados mataron en la noche del jueves al viernes al menos a 38 personas en el pueblo de Dutse Dan Ajiya, del Estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, declararon a la AFP el sábado la policía y representantes locales.
Además de yihadistas, grupos armados localmente llamados «bandidos» aterrorizan Zamfara y Estados de la región donde practican secuestros para pedir rescate, atacan pueblos, matan habitantes e incendian las casas después de haberlas saqueado.
«El pueblo está situado en la periferia y hay pocas vías de acceso. En la actualidad regresó la calma a la región y los patrullajes continúan», indicó Yazid Abubakar, portavoz de la policía de Zamfara.
Según Hamisu Faru, representante local que mencionó 50 muertos, los bandidos «dispararon sin límites, matando a todos los habitantes que trataban de huir».
«Alertamos al ejército y un avión caza fue movilizado, pero no disparó contra los bandidos que circulaban en moto, dejando a los terroristas matar indiscriminadamente», agregó Faru.
El ejército nigeriano está desplegado en la región desde hace varios años para luchar contra esos grupos, pero la violencia persiste.
Las tentativas de reconciliación a través de amnistías y compensaciones financieras no pudieron poner fin a los ataques.
Desde 2009, la insurrección yihadista en Nigeria, encabezada principalmente por Boko Haram y el grupo rival Estado islámico en África del Oeste (Iswap), ha causado más de 40.000 muertos y dos millones de desplazados en el noreste del país, según la ONU.