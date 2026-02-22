Manifestantes indígenas ocupan una terminal fluvial de Cargill en Brasil

Decenas de países, entre ellos Estados Unidos y China, abogaron por una inteligencia artificial «segura, fiable y sólida», en una declaración común emitida el sábado tras la cumbre sobre este tema celebrada en Nueva Delhi.

«Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales», reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales.

El comunicado no incluye ningún compromiso concreto, pero destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.

«Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad», afirma el comunicado, publicado un día después de lo previsto.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA, a la que asistieron decenas de miles de personas en Nueva Delhi, incluyendo CEOs de grandes empresas del sector, fue la cuarta cita anual sobre la inteligencia artificial generativa.

Estados Unidos no firmó la declaración del año pasado, y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba «totalmente» cualquier gobernanza mundial de inteligencia artificial.

Horas antes de ese posicionamiento de Washington, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a «convertir el control humano en una realidad técnica» para la inteligencia artificial.

Entre los temas más candentes que se abordaron, se cuentan las ventajas que puede aportar la traducción multilingüe con IA, las amenazas que esa tecnología puede suponer para el empleo y el consumo energético de los centros de datos.

«Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético», indicó el comunicado.

Igualmente, alienta a adoptar marcos «apropiados» que «estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público».

Los analistas ya avisaron que era improbable esperar compromisos concretos, a tenor del amplísimo enfoque de la cita y la vaguedad de las promesas hechas en las anteriores cumbres en Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

