Rescatan a mujer tras caer en un pozo en Colón

El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (Marn) informó que, durante este sábado, existe la probabilidad de lluvias leves durante la tarde y noche en sectores de la zona occidental y en las cercanías de la franja volcánica.

El meteorólogo David Pichinte explicó que este segundo sábado del 2026 será bastante caluroso, con temperaturas máximas entre los 35 y 36 grados Celsius, teniendo mayores picos de calor en zonas de La Unión, San Miguel y Nueva Concepción.

Pichinte también agregó que a partir del domingo se espera un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño, con ráfagas entre 50 y 70 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del centro y occidente del país.

«La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con un poco de humedad, y una vaguada en superficie, que generarán nubosidad asociada a lluvias breves y sectorizadas», detalló el Marn sobre las condiciones climáticas del país.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...